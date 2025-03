FOTO Ovo je najpametniji i najučinkovitiji Mercedes ikada, pogledajte što sve ima

Njemački premium proizvođač kaže da je ovo njegov najučinkovitiji, najintuitivniji i najpametniji automobil dosad. U svakom slučaju, novi Mercedes-Benz CLA jedan je od najprivlačnijih modela ove marke. Jasno, dizajn je individualna kategorija pa – iako je nas coupeovska silueta savršene aerodinamike oduševila i u ovom novom izdanju - uvažavamo mogućnost da se nekome ne svidi. Svakako smatramo da je dobar potez kombiniranje novih pogona i tehnologija s već poznatim linijama. Pogledamo li mjerljive atribute, novi CLA donosi više prostora od prethodnika, bolje performanse, ima više naprednih sustava koji povećavaju sigurnost i udobnost. "To je najpametniji Mercedes-Benz automobil ikad napravljen, i prvi model u potpuno novoj obitelji vozila. Svaki novi model bit će dostupan s električnim i s visokotehnološkim hibridnim pogonom", kazali su na premijernom predstavljanju noviteta, koji je najprije pokazan u električnom izdanju.

Potpuno novi CLA s EQ tehnologijom za električno je doba ono što je u ICE svijetu nekad bio "automobil od jedne litre", model koji je mogao voziti 100 km sa samo litrom goriva. Ima iznimno nisku potrošnju i domet impresivan za ovaj segment. Početni CLA 250+ s EQ tehnologijom - s 272 KS i pogonom na stražnje kotače te s baterijom od 85 kWh - u kombiniranom režimu vožnje troši 12,2 kWh/100 km, dok će CLA 350 4Matic EQ na stotinu prijeđenih kilometara trošiti 12,5 kWh. S dometom do 792 kilometra prema WLTP-u, najvećim u klasi, CLA 250+ EQ može putovati, primjerice, od Stuttgarta do Kiela ili od Bremena do Münchena bez zaustavljanja radi punjenja. Snažniji CLA 350 4Matic EQ (354 KS) inačica je usmjerena na vrhunske performanse. Kombinira, navodi proizvođač, visoku učinkovitost s neizmjernim užitkom u vožnji i izvanrednim performansama, ubrzavajući od 0 do 100 km/h za samo 4,9 sekundi. Obje razine snage postižu brzine do 210 km/h. Za 325 kilometara dometa CLA EQ može se dopuniti za samo deset minuta. Značajke potpuno električnog CLA uključuju električnu arhitekturu od 800 volti, koja omogućava snagu punjenja do 320 kW, i napredne pogonske jedinice s dvostupanjskim mjenjačem na glavnom pogonu na stražnjoj osovini. Model CLA 350 4Matic s pogonom na sve kotače također ima pogonsku jedinicu od 80 kW na prednjoj osovini.

Električni CLA pripremljen je za umrežavanje s električnom mrežom. Kada je vozilo spojeno na kompatibilnu dvosmjernu stanicu za punjenje istosmjernom strujom, postaje jedinica za pohranu energije pa može pohraniti, na primjer, solarnu energiju za kasniju upotrebu. Što je još važnije, može opskrbljivati kuću električnom energijom ili energiju može isporučiti u mrežu. Do kraja godine, očekuje se, ponuda modela bit će proširena s dodatnim električnim inačicama, kao i s naprednim blagohibridnim verzijama (136, 163 i 190 konjskih snaga; prednji pogon ili pogon na sve kotače). Bitno je znati i da s gašenjem A-klase novi CLA postaje Mercedesov ulazni model. Sa svoja 472 centimetra, novi je CLA od prethodnika četiri centimetra duži. U kabini vozača mogu dočekati dva ili tri zaslona – digitalni su instrumenti na 10,25-inčnom zaslonu, a središnji dodirni zaslon ima 14 inča, koliko i dodatni zaslon za suvozača (opcija, stiže naknadno). Novi CLA najinteligentniji je Mercedes ikada, jer je prvi model koji u potpunosti radi na Mercedes-Benzovom operativnom sustavu (MB.OS). Novi sustav poboljšan umjetnom inteligencijom omogućuje opremanje svakog automobila superračunalima povezanim s Mercedes-Benzovim inteligentnim oblakom. To omogućuje redovita bežična ažuriranja najvažnijih funkcija vozila, što prvi put uključuje sustave pomoći u vožnji. Novi CLA moći će se naručiti od svibnja.