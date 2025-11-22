Šebalj i Bućan pokazali Land Cruiser spreman za dakarski reli

"Ovogodišnji suvozač na Dakru je Dušan Bućan! Kaže da mu nije zlo dok ga vozim, da kuži matematiku, da voli spavati u divljini i da može i na devama ako se izgubimo. Najvažnija stvar je da ga žena pusti, tako da ga nećete u prvom mjesecu gledati u HNK!" Objavio je to još ranije ovog mjeseca naš najbolji reli vozač Juraj Šebalj, u svom već poznatom humorističnom stilu. Posada Šebalj – Bućan dobila je startni broj 720, a utrku Dakar 2026. trebali bi u Saudijskoj Arabiji živjeti od 3. do 17. siječnja iduće godine. Na predstavljanju CRO Dakar Classic teama pokazali su i za sve izazove spremnu Toyotu Land Cruiser 80, dorađenu za zahtjevan pustinjski reli. Juri Šebalju će to biti treći nastup na Dakru, ali prvi u dosad najkonkurentnijem automobilu – potpuno obnovljenoj i posljednjih godinu dana pripremanoj Toyoti Land Cruiser 80, jednom od najizdržljivijih terenskih modela u povijesti.

Jedna od specifičnosti 48. izdanja dakarskog relija široka je kružna ruta od 8000 km, koja počinje i završava u Yanbuu. Natjecatelje očekuju brutalne dionice kroz kamen, pijesak, planinske prolaze i duboke doline. Službena lista prijavljenih sadrži imena vozača i posada 325 vozila. Šebalj i Bućan sa svojom će Toyotom biti među povijesnim vozilima, na rekordnoj ruti od 7348 km. Predstavljanje tima bilo je prilika i za predstavljanje Jurinog najnovijeg projekta, multimedijalne platforme Auto Show koja je u samo dva mjeseca postavila rekorde gledanosti. Na najzahtjevnijoj digitalnoj platformi, YouTubeu, emisija je u samo osam tjedana okupila 15.000 pretplatnika, a s desetak objavljenih reportaža premašila je 500.000 pregleda."Krenuli smo iz magareće klupe, ali zadovoljni smo", kazao je Jura. Pod mi, mislio je i na Marka Tomca, suvoditelja emisije. Dio projekta je i podcast, kojeg dodatno osvježava Dušan Bućan, poznati hrvatski glumac i voditelj.