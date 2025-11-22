Naši Portali
AUTO

Šebalj i Bućan pokazali Land Cruiser spreman za dakarski reli
Autor
Sandra Mikulčić
22.11.2025.
u 14:28

Glumac Dušan Bućan Šebaljev je suvozač za pustinjsku utrku Dakar 2026. Na avanturu po Saudijskoj Arabiji kreću početkom siječnja. Očekuje ih više od 8000 kilometara brutalnih dionica kroz kamen, pijesak, planinske prolaze i duboke doline

"Ovogodišnji suvozač na Dakru je Dušan Bućan! Kaže da mu nije zlo dok ga vozim, da kuži matematiku, da voli spavati u divljini i da može i na devama ako se izgubimo. Najvažnija stvar je da ga žena pusti, tako da ga nećete u prvom mjesecu gledati u HNK!" Objavio je to još ranije ovog mjeseca naš najbolji reli vozač Juraj Šebalj, u svom već poznatom humorističnom stilu. Posada Šebalj – Bućan dobila je startni broj 720, a utrku Dakar 2026. trebali bi u Saudijskoj Arabiji živjeti od 3. do 17. siječnja iduće godine. Na predstavljanju CRO Dakar Classic teama pokazali su i za sve izazove spremnu Toyotu Land Cruiser 80, dorađenu za zahtjevan pustinjski reli. Juri Šebalju će to biti treći nastup na Dakru, ali prvi u dosad najkonkurentnijem automobilu – potpuno obnovljenoj i posljednjih godinu dana pripremanoj Toyoti Land Cruiser 80, jednom od najizdržljivijih terenskih modela u povijesti.

Jedna od specifičnosti 48. izdanja dakarskog relija široka je kružna ruta od 8000 km, koja počinje i završava u Yanbuu. Natjecatelje očekuju brutalne dionice kroz kamen, pijesak, planinske prolaze i duboke doline. Službena lista prijavljenih sadrži imena vozača i posada 325 vozila. Šebalj i Bućan sa svojom će Toyotom biti među povijesnim vozilima, na rekordnoj ruti od 7348 km. Predstavljanje tima bilo je prilika i za predstavljanje Jurinog najnovijeg projekta, multimedijalne platforme Auto Show koja je u samo dva mjeseca postavila rekorde gledanosti. Na najzahtjevnijoj digitalnoj platformi, YouTubeu, emisija je u samo osam tjedana okupila 15.000 pretplatnika, a s desetak objavljenih reportaža premašila je 500.000 pregleda."Krenuli smo iz magareće klupe, ali zadovoljni smo", kazao je Jura. Pod mi, mislio je i na Marka Tomca, suvoditelja emisije. Dio projekta je i podcast, kojeg dodatno osvježava Dušan Bućan, poznati hrvatski glumac i voditelj.
Ključne riječi
Barkod Dakar reli Dušan Bućan Juraj Šebalj

Kupnja