Kupce će oduševiti novo pravilo u trgovinama, već od 1. siječnja stupa na snagu

Europska unija podigla je standarde za proizvodnju džemova i marmelada, pa će tako kupci uskoro na policama trgovačkih lanaca pronalaziti proizvode s bitno većim udjelom voća. Umjesto dosadašnjih 35 posto, proizvođači će u običnim džemovima morati koristiti najmanje 45 posto voća. Kod ekstradžema zahtjevi su još stroži – umjesto 45 posto, ubuduće će se morati dodati najmanje 50 posto voćne mase, piše Dnevnik.hr. Stručnjaci uvjeravaju da je riječ o važnom iskoraku za potrošače.

– Smanjit će se udio šećera, pa čak i pektina koji se legalno dodaje kao zgušnjivač. On veže vodu, pa se potrošač uvijek pita koliko je zapravo voća u teglici. Podizanjem udjela voća dobivamo kvalitetniji i nutritivno vrjedniji proizvod, što je sjajna vijest – ističe dr. sc. Dario Lasić, voditelj Odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu hrane.

Sličnog je stava i europarlamentarka Biljana Borzan, koja godinama upozorava na razliku u kvaliteti proizvoda na europskom tržištu.

– Građani će jesti zdravije i kvalitetnije. Više neće biti moguće u staklenku staviti puno šećera, nešto vode i mrvicu voća pa to nazvati džemom ili pekmezom, poručuje Borzan.

No direktiva donosi i dodatne novosti. Propisano je jasnije razgraničenje pojmova, pa će se tako marmeladom moći nazivati isključivo proizvodi napravljeni od agruma – odsad “marmelada od citrusa”. Također, uvodi se red u često zamjenjivane pojmove kao što su namaz, pekmez i džem, iako slični nazivom, nutritivno se znatno razlikuju.

