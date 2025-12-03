Naši Portali
ZAŠTITA POTROŠAČA

Kupce će oduševiti novo pravilo u trgovinama, već od 1. siječnja stupa na snagu

trgovina
Foto: Pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
03.12.2025.
u 12:49

Propisano je jasnije razgraničenje pojmova, pa će se tako marmeladom moći nazivati isključivo proizvodi napravljeni od agruma – odsad "marmelada od citrusa"

Europska unija podigla je standarde za proizvodnju džemova i marmelada, pa će tako kupci uskoro na policama trgovačkih lanaca pronalaziti proizvode s bitno većim udjelom voća. Umjesto dosadašnjih 35 posto, proizvođači će u običnim džemovima morati koristiti najmanje 45 posto voća. Kod ekstradžema zahtjevi su još stroži – umjesto 45 posto, ubuduće će se morati dodati najmanje 50 posto voćne mase, piše Dnevnik.hr. Stručnjaci uvjeravaju da je riječ o važnom iskoraku za potrošače.

– Smanjit će se udio šećera, pa čak i pektina koji se legalno dodaje kao zgušnjivač. On veže vodu, pa se potrošač uvijek pita koliko je zapravo voća u teglici. Podizanjem udjela voća dobivamo kvalitetniji i nutritivno vrjedniji proizvod, što je sjajna vijest – ističe dr. sc. Dario Lasić, voditelj Odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu hrane.

Sličnog je stava i europarlamentarka Biljana Borzan, koja godinama upozorava na razliku u kvaliteti proizvoda na europskom tržištu.
– Građani će jesti zdravije i kvalitetnije. Više neće biti moguće u staklenku staviti puno šećera, nešto vode i mrvicu voća pa to nazvati džemom ili pekmezom, poručuje Borzan.

No direktiva donosi i dodatne novosti. Propisano je jasnije razgraničenje pojmova, pa će se tako marmeladom moći nazivati isključivo proizvodi napravljeni od agruma – odsad “marmelada od citrusa”. Također, uvodi se red u često zamjenjivane pojmove kao što su namaz, pekmez i džem, iako slični nazivom, nutritivno se znatno razlikuju.

FOTO Stigla sezona kuhanog vina i lampica: Pogledajte Advente diljem Hrvatske
trgovina
1/160
EU marmelada Barkod trgovina

Komentara 7

Pogledaj Sve
DA
daali
13:54 03.12.2025.

Sad još neka promjene i to da čaj koji sadrži 0.1% ekstrakta brusnice se smije nazivati čajem od Brusnice! Isto tako neka zabrane na deklaracijama proizvedeno u EU - jer EU nije država - mora biti država, a ne regija! Isto tako neka zabrane deklaracije za med koje pišu:"Mješavina meda iz EU i van EU!" što im to govori? To može biti i iz BiH, ali iz Kine ili sa Antartike - to nije dovoljno precizno!

AN
Anteo
13:21 03.12.2025.

Nisam pojeo marmeladu iz dućana već 15 godina tako ću nastaviti da ne kupujem stvari koje mi ne trebaju.

LU
Lukeruk
14:16 03.12.2025.

Biljana, kćer od jove bi umjesto ove kakti velike borbe oko pekmeza i nutele možda mogla reć i nekaj o tome di su naši zakopani

