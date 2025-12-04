Novitet u zagrebačkom Avenue Mallu: Konačno je poznato što stiže na mjesto gdje je nekada bila Zarina trgovina

U popularnom zagrebačkom trgovačkom centru Avenue Mall u listopadu je zatvorena trgovina Zara, koja se prostirala na dva kata i nudila odjeću za žene, muškarce i djecu. Na početku se mislilo da je riječ o preuređenju, no iz tvrtke ITX Hrvatska potvrdili su da je u pitanju trajno zatvaranje trgovine.

Kako piše Index, na mjesto Zare dolazi nova trgovina – LC Waikiki. Na prostoru nekadašnje Zare već je jasno istaknut logo brenda, a radovi su u punom jeku. Još uvijek nisu poznate informacije o datumu otvaranja nove trgovine.

LC Waikiki je modni brend osnovan 1988. Francuskoj, a od 1997. posluje pod turskom kompanijom Tema Tekstil. Danas je prisutan u više od 60 zemalja i ima više od tisuću trgovina, uključujući i one u Hrvatskoj.

Fokus brenda je na pristupačnoj modi za cijelu obitelj – odjeći za žene, muškarce i djecu, a u ponudi imaju i proizvode za dom kroz liniju LCW Home. Brend je prepoznatljiv po velikom izboru svakodnevnih komada i cijenama koje su prilagođene širokom krugu kupaca, zbog čega ga mnogi uspoređuju s brendovima poput H&M-a.