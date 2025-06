FOTO Isprobali smo Škodin novi SUV: u rođendanskoj kombinaciji posebno je zanimljiv

Cijena od 39.897 eura, istaknuta uz veliki SUV najprodavanije marke automobila u Hrvatskoj, opremljen plug-in hibridnim pogonom, dio je slavljeničke ponude Škode, koja ove godine slavi svoj 130. rođendan. Poseban je naglasak na plug-in hibridnim modelima, gdje kupac može uštedjeti do 5375 eura kod Kodiaqa, odnosno 5653 € kod Superba, ovisno o dodatnog opremi. Uz to, svaki kupac dobiva i karticu Moon e-Charge Hrvatska u vrijednosti 100 eura. Valja znati da Kodiaqu cijena inače kreće od 37.440 eura, dok je redovna cijena plug-in hibrida u Selection Plus izvedbi 44.596. Uz taj konkretan popust, dakle, po cijeni tek neznatno većoj od one za bazni benzinski model dostupan je robustan, prostran i bogato opremljen obiteljski automobil s kojim ćete na 100 kilometara potrošiti samo 0,95 do 1,80 eura, ovisno o tome hoćete li njegovu bateriju kod kuće puniti po noćnoj ili dnevnoj tarifi. Iznos je to u većini ugostiteljskih objekata nedovoljan za jednu kavu, što zorno pokazuje da je PHEV opcija vrijedna razmatranja.

FOTO Isprobali smo Škodin veliki SUV: u ovoj rođendanskoj kombinaciji posebno je zanimljiv

Vozačima koji će ga svakog (ili svakog drugog) dana dopuniti omogućava da se voze samo na struju. Na dužim putovanjima, pak, kombinacija benzinca i elektromotora pruža impresivan doseg. Električni motor i snažna litij-ionska baterija od 25,7 kWh omogućuju električni doseg veći od 100 km. Za aktivaciju potpuno električnog pogona u izborniku valja odabrati E-mode. U hibridnom modu elektronika će neprimjetno regulirati interakciju između 1,5 TSI benzinca i elektromotora. U prosjeku to znači potrošnju od 0,4 l goriva na 100 km. Realno, tijekom testa – malo potpomognuti električnom energijom, malo samo na benzin – tijekom testa u prosjeku smo trošili odličnih 5,7 l/100 km. Vožnja je ugodna, predvidiva, a komfor povećava i automatizirani 6-stupanjski DSG mjenjač s dvije spojke. Ručica mjenjača sada je na stupu upravljača, rezultat je čišći izgled središnje konzole i dodatni prostor. Kodiaq je u ovoj, drugoj generaciji nov u dizajnerskom i tehnološkom smislu, oprema mu je bogatija, materijali bolji. Sprijeda pažnju plijeni s drugom generacijom LED Matrix svjetala te upečatljivom prednjom rešetkom koja može biti i osvijetljena. Na stražnjem kraju crvena traka povezuje svjetla, prtljažnik je također veći nego kod modela prethodne generacije – prima 910 litara, odnosno 845 litara ako Kodiaq ima sedam sjedala.

Interijerom dominiraju nova ergonomska sjedala, novi infotainment sustav, Smart Dials, automatik na volanu, trozonska klimatizacija… Zadržane su osobine koje Škodini kupci kod svih modela ove marke najviše vole: prostranost za pola broja veća od prosjeka klase, kvalitetni materijali, pametno promišljen svaki detalj, funkcionalni i praktični elementi objedinjeni pod nazivom Simply Clever. Jedna od novih Simply Clever značajki je i ventilirani Phone Box koji omogućuje induktivno punjenje dva smartphonea istovremeno, snagom od 15 W. Zadržani su već poznati kišobran u vozačevim vratima, strugalica leda u poklopcu spremnika goriva, zaštita na rubovima vrata, a nove su stavke i čistač zaslona, kutija za pohranu na središnjem tunelu ispred klizne stražnje klupe i Alu Flexi elementi u prtljažniku. Putnički prostor, pak, carstvo je prostranosti, udobnosti i naprednih sustava. U širokim i udobnim sjedalima idealan smo položaj našli u sekundi, volimo Kodiaqov povišeni položaj sjedenja. Ovjes je odličan, Kodiaq se uzorno ponaša i na zavojitim cestama. Dodirni 10-inčni zaslon kombiniran je s 10-inčnim virtualnim kokpitom. Ispod središnjeg zaslona inovativne su pametne kontrole, odnosno tri rotacijska gumba smještena ispod samostojećeg zaslona infotainment sustava. Ovim višenamjenskim kontrolama može se upravljati okretanjem i pritiskom. Kombinacija haptičkih i digitalnih kontrola, odnosno dodirnih elemenata za rukovanje sa zaslonom u boji od 32 mm omogućuje jednostavan pristup različitim funkcijama vozila i infotainment sustava. Sve u svemu, jako zanimljiva opcija - i opremljenošću, i prostorom, i voznim osobinama, a sada i cijenom.