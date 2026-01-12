Treba biti svjestan od početka: Znate li da vam poslodavac u Njemačkoj zbog ovoga smije umanjiti plaću?

Prekovremeni sati obično se kompenziraju ili isplaćuju dodatno, no što kada je riječ o minus-satima? Može li poslodavac smanjiti plaću radnicima zbog nedovoljnog broja odrađenih sati? Prema upozorenju Radničke komore Bremena u njihovom časopisu BAM (izdanju siječanj/veljača 2026.), a kako prenosi Fenix, minus-sati se ne smiju automatski oduzimati od plaće.

Naime, poslodavac je uobičajeno odgovoran za osiguravanje dovoljno posla. Ako zbog sezonskih fluktuacija ili drugih poslovnih razloga nije moguće osigurati dovoljan broj radnih zadataka, radnici i dalje imaju pravo na punu plaću, čak iako nisu uspjeli odraditi cijeli ugovoreni broj sati.

U slučaju postojanja konta radnog vremena, minus-sati se mogu bilježiti, no samo u slučaju kada su nastali krivnjom radnika. Primjeri toga uključuju kašnjenje na posao, raniji odlazak s radnog mjesta ili obavljanje privatnih obveza tijekom radnog vremena.

Kada je umanjenje plaće zbog minus-sati dopušteno? U slučaju prestanka radnog odnosa, može se dogoditi da na kontu radnog vremena ostanu minus-sati koje je radnik prouzročio. Ti sati mogu se odbiti od posljednje plaće, ali isključivo ako je to bilo izričito dogovoreno. Naime, pravila vezana uz konto radnog vremena moraju biti jasno definirana ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.