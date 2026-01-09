Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 174
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
NIJE PREVARA

Ako ste dobili ovaj mail od Googlea, nemojte ga zanemariti: Moguće je da imate pravo na odštetu

Gmail issues
Gareth Fuller/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Večernji.hr
09.01.2026.
u 19:00

Isplate će biti izvršene putem PayPala ili Venma, koristeći e-mail adresu ili broj telefona povezan s vašim Google Play računom

Ako ste u posljednjih nekoliko tjedana primili e-mail o nagodbi protiv Googlea i Google Play trgovine i odmah pomislili da se radi o prevari, niste jedini. No, u ovom slučaju, riječ je o stvarnoj nagodbi. Ako ste između 2016. i 2023. godine kupovali aplikacije ili plaćali unutar njih putem Google Playa, imate pravo na isplatu. Iako se najčešće radi o iznosu od oko dva dolara, ipak je riječ o značajnom koraku, piše Bajtbox.

E-mailovi pod nazivom „Notice to Consumers Who Made Payments Through the Google Play Store” počeli su stizati korisnicima još u prosincu, a odnose se na veliku višedržavnu tužbu protiv Googlea. Tužbu su pokrenule sve američke savezne države, Washington D.C. i nekoliko teritorija, koji su optužili Google za protutržišne prakse unutar Android ekosustava.

U središtu slučaja nalazi se Google Play Store i obvezni Google Play Billing sustav. Tužitelji tvrde da je Google, koristeći svoju dominantnu poziciju, ograničavao konkurenciju u distribuciji aplikacija, prisiljavao developere i korisnike na korištenje vlastitog sustava naplate te sprječavao razvoj alternativnih metoda plaćanja. Posljedica toga, kako se navodi u optužbama, bile su više cijene, manji izbor i lošiji uvjeti za developere, a posredno i za korisnike. Google je odbacio ove optužbe, no na kraju je pristao na nagodbu vrijednu 700 milijuna dolara.

Svi koji su između 16. kolovoza 2016. i 30. rujna 2023. koristili Google Play Billing za kupnju aplikacija, uklanjanje oglasa, pretplate ili druge oblike kupnje unutar aplikacija imaju pravo na isplatu. Ako ste ikada platili aplikaciju ili neku "premium" opciju na Androidu, vrlo je vjerojatno da ste obuhvaćeni ovom nagodbom.

Iako 700 milijuna dolara zvuči impresivno, stvarnost je ipak mnogo prizemnija. Oko 70 milijuna ide izravno saveznim državama i teritorijima, dok se preostalih 630 milijuna dijeli među milijunima korisnika. Nakon što se oduzmu administrativni troškovi i odvjetničke naknade, jasno je zašto će minimalna isplata po korisniku biti dva dolara. 

Isplate će biti izvršene putem PayPala ili Venma, koristeći e-mail adresu ili broj telefona povezan s vašim Google Play računom. To će se dogoditi automatski nakon što nagodba dobije konačno sudsko odobrenje, što se očekuje 30. travnja 2026. Za korisnike koji nemaju pristup svom Google računu ili tim servisima, kasnije će biti omogućeno podnošenje posebnog zahtjeva. Ako se ipak želite isključiti iz nagodbe i zadržati pravo da tužite Google samostalno, ili želite službeno uložiti prigovor, to morate učiniti najkasnije do 19. veljače 2026. godine.

Oštetit će ga u roku keks: Ovo je otprilike najgora stvar koju možete napraviti svom autu kada vlada debeli minus
Ključne riječi
Google Google Play mail Barkod Gmail

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!