Ako ste dobili ovaj mail od Googlea, nemojte ga zanemariti: Moguće je da imate pravo na odštetu

Ako ste u posljednjih nekoliko tjedana primili e-mail o nagodbi protiv Googlea i Google Play trgovine i odmah pomislili da se radi o prevari, niste jedini. No, u ovom slučaju, riječ je o stvarnoj nagodbi. Ako ste između 2016. i 2023. godine kupovali aplikacije ili plaćali unutar njih putem Google Playa, imate pravo na isplatu. Iako se najčešće radi o iznosu od oko dva dolara, ipak je riječ o značajnom koraku, piše Bajtbox.

E-mailovi pod nazivom „Notice to Consumers Who Made Payments Through the Google Play Store” počeli su stizati korisnicima još u prosincu, a odnose se na veliku višedržavnu tužbu protiv Googlea. Tužbu su pokrenule sve američke savezne države, Washington D.C. i nekoliko teritorija, koji su optužili Google za protutržišne prakse unutar Android ekosustava.

U središtu slučaja nalazi se Google Play Store i obvezni Google Play Billing sustav. Tužitelji tvrde da je Google, koristeći svoju dominantnu poziciju, ograničavao konkurenciju u distribuciji aplikacija, prisiljavao developere i korisnike na korištenje vlastitog sustava naplate te sprječavao razvoj alternativnih metoda plaćanja. Posljedica toga, kako se navodi u optužbama, bile su više cijene, manji izbor i lošiji uvjeti za developere, a posredno i za korisnike. Google je odbacio ove optužbe, no na kraju je pristao na nagodbu vrijednu 700 milijuna dolara.

Svi koji su između 16. kolovoza 2016. i 30. rujna 2023. koristili Google Play Billing za kupnju aplikacija, uklanjanje oglasa, pretplate ili druge oblike kupnje unutar aplikacija imaju pravo na isplatu. Ako ste ikada platili aplikaciju ili neku "premium" opciju na Androidu, vrlo je vjerojatno da ste obuhvaćeni ovom nagodbom.

Iako 700 milijuna dolara zvuči impresivno, stvarnost je ipak mnogo prizemnija. Oko 70 milijuna ide izravno saveznim državama i teritorijima, dok se preostalih 630 milijuna dijeli među milijunima korisnika. Nakon što se oduzmu administrativni troškovi i odvjetničke naknade, jasno je zašto će minimalna isplata po korisniku biti dva dolara.

Isplate će biti izvršene putem PayPala ili Venma, koristeći e-mail adresu ili broj telefona povezan s vašim Google Play računom. To će se dogoditi automatski nakon što nagodba dobije konačno sudsko odobrenje, što se očekuje 30. travnja 2026. Za korisnike koji nemaju pristup svom Google računu ili tim servisima, kasnije će biti omogućeno podnošenje posebnog zahtjeva. Ako se ipak želite isključiti iz nagodbe i zadržati pravo da tužite Google samostalno, ili želite službeno uložiti prigovor, to morate učiniti najkasnije do 19. veljače 2026. godine.