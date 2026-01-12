Adrijan Mamlić koji je osnovao BIR sada je pokrenuo Paštu – najbolja tjestenina za sve

Kada smo se susreli pred koji mjesec, Adrian Mamlić, čovjek koji je pokrenuo BIR, craft pivnicu koja se brzo prometnula kao jedan od popularnih ali i najprofitabilnijih restorana, otkrio nam je da će uskoro krenuti u novi projekt. – Stiže teška godina, ne vjerujem da će se moći lako prodavati skupi ručkovi, a ljudi i dalje žele kvalitetno jesti. Vrijeme je za mjesto gdje će se to nuditi za cijene ispod deset eura, govorio nam je tada Mamlić kojega smo susreli upravo ispred lokala koji je bio pokrenuo, BIR-a. No, bilo je to i ispred lokacije gdje će pokrenuti ovu svoju ideju. Jer, uz Belgraviu, lokal koji je zapravo sestrinski BIR-u, je i jedan izdvojeni prostor adekvatan za ovakav jedan 'gastro-startup'. – Mislim da je domaća tjestenina recept za takav pristup. Uvijek se kod nas tjesteninu radilo kod kuće, a čini mi se da se na tu vještinu pomalo zaboravilo. I sada je vrijeme da je obnovimo i ponudimo, prije svega mladima koji je također vole, ali jedino što mogu dobiti je ono što je u supermarketima. Nema ni u tome ništa loše, ali domaća je tjestenina ipak nešto drugo, kazao je Mamlić koji nam je tada rekao kako će proći neko vrijeme do otvaranja jer i sam ide na edukaciju i za pravljenje i pripremu tjestenine a s njime će i oni koji će u lokalu raditi.

Foto: Zoran Vitas

Par mjeseci poslije otvorena je Pašta. I Mamlić je ispunio svoje obećanje. U prostorno skromnom ali lijepo uređenom lokalu ne nudi se doista ništa za više od deset eura. Čak i najskupljoj ponudi nedostaje novca da dosegne taj iznos. Da je pašta domaća vidi se već i s ulaza jer u ostakljenom prostoru stoji stroj za oblikovanje tjestenine koja se kuha u kuhinji pored. Na polici je više vrsta talijanskih umaka od rajčice, maslina, bezglutenskih tjestenina, ali i butelji vina Medee, zaista izvrsne istarske vinarije a ovdje se koriste i njihova maslinova ulja koja proizvode pod brendom Salvela. Teško bismo i sami napravili bolji izbor. Porcije su uvijek 200 grama što je dovoljno da se popuni ozbiljna papirna zdjela koju možete i odnijeti ako želite. Probali smo Piccante što su Macchroni rigati, sporo kuhani umak od rajčice, talijanska pikantna kobasica, 'nduja, što je kalabreška salama s ljutom paprikom, pangrattato, često nazivan i 'parmezan siromašnih, jer se radi o prženim krušnim mrvicama i krema od mascarponea i limuna. Za 7,80 eura koliko ovo stoji na Adventu pomučili ste se dobiti i fritule, kamoli neku bolju kobasu.

Foto: Zoran Vitas

Ako pitate prosječnog Talijana što najčešće kod kuće kuha u godini, vjerojatno će odgovor biti mesne okruglice, a vjerojatno u umaku od rajčice. Domaće okruglice od junetine su takvo jelo, idu s tagliatellama, ponovo sporo kuhanim umakom od rajčice posute Parmigianom Reggianom. Umake u Pašti rade sami, dakle ne koriste one koje prodaju kao gotov proizvod. Rezultat je okus koji nema puno veze s prosječnom šalšom kakvu nabavite u dućanu, kao ni okruglice koje se rade od mesa istog dobavljača kao u Street Meatu, također nedavno otvorenom obiteljskom lokalu. Ovo je najskuplje jelo na bazi tjestenine u Pašti, stoji devet eura. Nemamo nikakvih problema s tom cijenom zbog mješavine okusa, zaista lijepo skuhane tjestenine koja ostaje čvrsta, korak do tvrdo kuhanog, tako da se lijepo jede. Iste karakteristike vrijede i za prethodno jelo. Kao i za sljedeće, a to je Zeleni Pesto & Straciatella što su casarecce, sicilijanska tjestenina nalik, malo ćemo biti slobodni, pljukancima, zatim zeleni pesto, sve s malo sira Straciatelle i uljem bosiljka. Vrlo fino, rekli bismo odlično jelo za vegane i one koji štuju takav način života. I onda je tu jedino glavno jelo koje nije tjestenina, a to su Lasagne. Prave ih u osam slojeva s kremom od mascarponea i Parmigiano Reggiana, junetinom a na svemu je baby ricola. Ovo je najskuplje jelo uopće u Pašti, ali je i po normativu od 350 grama tako da jest vrijednost za novac. Za kraj je Tiramisu koji se također radi s Mascarponeom, dođe u simpatičnom pakovanju i doista je dobra, pravilno suha, ne slatka nego s jasnim okusima čokolade i sira od kojeg se radi. Možete naručiti i jednu interesantnu salatu na bazi znamenitog pršuta San Danielle i Straciatelle, pa je onda tu i zeleni pesto, Parmigiano Reggiano, a miješanoj salati od cikle i mrkve. Paštin je koncept doista inovativan, na lokaciji gdje je puno škola i fakulteta, nadamo se da će pogotovo mladi imati naš povoljan dojam.