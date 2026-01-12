Četiri karijere, tisuće pratitelja: kako Jan povezuje svoju publiku

Jan Mihaljević jedan je od najpoznatijih mladih kreatora na hrvatskim društvenim mrežama s gotovo 40 tisuća pratitelja na Tik Toku. Kada u ovu računicu dodamo broj ljudi koji svakodnevno sluša njegov glas na Otvorenom radiju, ta brojka značajno skače.

Njegov lifestyle sadržaj opisuje igranje košarke, putovanja u Dubai, kuhanje, vođenje radijske emisije ili treninge u teretani. U razgovoru za Crew Talks podcast, koji vodi Dario Marčac u produkciji Crew Medije, Jan otkriva kako je započeo svoj put kao kreator i kako je pokrenuo novi biznis.

Šest mjeseci snimanja, a samo 600 pratitelja?

Jan je počeo koristiti TikTok snimajući jednostavne i brze recepte u svojoj kuhinji; bez mnogo znanja o uređivanju videa i samo s željom da inspirira studente da se zdravije hrane i smanje odlaske u pekaru.

Nakon više od šest mjeseci snimanja i objavljivanja videa dva puta dnevno, imao je tek oko 600 pratitelja. Jan kaže: „Meni je bio najtrnovitiji put do prvih tisuću pratitelja.“

Iako se za Jana ne može reći da je postao poznat preko noći, on svejedno tvrdi: „Vrlo je lako biti prepoznatljiv, samo trebaš biti svoj! Nemoj uljepšavati, nemoj pokušavati biti kao drugi!“

Osim što stvara sadržaj, Jan i sam koristi platformu kao alat za informiranje, pripremu radijskih emisija i traženje preporuka za restorane na putovanjima. Kako sam kaže: „Ne znam jesam li ikada pogledao ijedan portal dok sam pripremao emisiju za radio, sve što sam ikad tamo rekao, bilo je s Tik Toka.“

Čistite li češće WC školjku ili kauč?

Upravo si je to pitanje Jan postavio prije nego što je odlučio pokrenuti vlastiti biznis i zakoračiti u poduzetništvo.

Osim što stvara sadržaj na TikToku, Jan je i radijski voditelj te fitness trener, a prije tri mjeseca s ocem je pokrenuo flekout.hr, obiteljski posao koji se bavi kemijskim i dubinskim čišćenjem tapeciranog namještaja. Do ideje je došao kada je primijetio da na tržištu postoji prostor za uslugu koja je svima potrebna, ali o kojoj se rijetko razmišlja. Istaknuo je kako svi redovito čistimo kupaonice, dok rijetko tko pomisli da bi kauč, madrac ili tepih, komadi namještaja na kojima provodimo sate, zapravo trebali još češće čišćenje.

U obiteljskom poslu Jan se najviše bavi marketingom, vođenjem društvenih mreža i promocijom, dok njegov otac preuzima operativni dio posla, iako Jan rado uskoči kad god zatreba. Vjeruje da je u poslu važno imati stabilnu osnovu i uvijek razmišljati o sigurnosti i održivosti, pa često kaže da mu je ovo back-up plan ako sve ostalo propadne.

“Ovdje pričamo o spašavanju života”

Od raznih projekata u kojima je sudjelovao, Jan je izdvojio jedan koji mu je bio posebno drag, a nije bio plaćen. Radilo se o humanitarnoj akciji za djevojčicu Nives iz Ivanić-Grada, koja boluje od teškog oblika epilepsije. Jan je vodio program, promovirao događaj na društvenim mrežama i pomogao prikupiti donacije potrebne za njezino liječenje.

Naizgled različiti poslovi kojima se bavi: kreator na TikToku, fitness trener, poduzetnik i radijski voditelj, ipak imaju zajedničku nit. U svemu što radi, njegov je cilj isti: pomoći ljudima, bilo da ih nasmije, motivira, informira ili im jednostavno olakša svakodnevicu.

Na kraju, njegova je poruka svima, bez obzira na generaciju, jednostavna: „Budite dobri jedni prema drugima.“ U svijetu punom negativnosti i pritužbi lako je tražiti krivce, ali Jan vjeruje da promjena počinje od nas samih. Kad bismo se manje osuđivali, a više surađivali, kaže, svijet bi bio puno bolje mjesto.

Nova epizoda Crew Talksa četvrtkom!

Cijelu Janovu priču o balansiranju četiri karijere, pokretanju novog biznisa i početka kao kreatora na TikToku poslušajte u novoj epizodi Crew Talks podcasta s Dariom Marčacem.

Podcast u prvoj sezoni sa šest epizoda donosi priče novih generacija koje ne čekaju promjene. One same pokreću trendove i stvaraju biznise koji mijenjaju igru. U razgovorima se otkriva kako mladi poduzetnici, inovatori i kreativci ruše granice i oblikuju budućnost na Balkanu i šire.