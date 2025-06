Očito na struju može i za manje od 20.000 eura. Može li i ove godine s poticajima taj iznos biti još niži?

Od svih stvari na tom svijetu, samo stalna mijena jest. Napisao je to Petar Preradović, no ta se misao pojavljivala i prije i poslije njega te se primijeniti može doslovno na sve. Pa i na automobile. Pogotovo na automobile. Osvrnemo li se danas oko sebe, žena je za upravljačem podjednako kao i muškaraca, električnih automobila sve je više (iako su i dalje u "debeloj" manjini), a uočavamo sve više različitih, novih marki. Generalno, nisu one nove – svijet ih je već upoznao, pojedine europske države također. Prosječnom su hrvatskom vozaču nove, iako s europskim, japanskim, korejskim... markama naše tržište dijele već tri godine. Da, toliko su već kineske marke automobila prisutne na hrvatskim cestama.

Početak im je bio trnovit, spor, kao svojedobno početni europski koraci "japanaca" i "koreanaca". Kako danas nitko u pitanje ne dovodi marke poput Toyote, Nissana, Suzukija, Hyundaija, Kije... vjerujemo da će i kineske tvrtke naći svoje mjesto pod europskim, pa tako i pod hrvatskim suncem. No ne sve. Možemo uočiti da zadnjih mjeseci nove kineske marke ubrzano dolaze, jedna za drugom. Može se očekivati da će neko vrijeme sve biti prisutne na tržištu, godinu dana sigurno, možda i dvije. Tada će se one koje osvoje manje povjerenja kod naših vozača povući s tržišta. Opstat će marke koje tržište prepozna kao kvalitetne, kao one koje za pristojnu cijenu nude dobar i bogato opremljen automobil, za koji je osigurana i servisna podrška. Zasad su se "kinezi" iskazali cijenama i bogatom opremom, mnogi i uzornom kvalitetom materijala i završne obrade. Sad čekamo širenje mreže servisa. U posebnom izdanju magazina AutoStyle, kojega će u srijedu 11. lipnja na dar dobiti čitatelji Večernjeg lista, donosimo pregled zanimljivih modela kineskih proizvođača. Što nude i po kojoj cijeni? Pročitajte u magazinu AutoStyle, koji donosi i top 5 najjeftinijih automobila u Hrvatskoj, ali i odgovor na još jedno vruće pitanje – hoće li ove godine biti poticaja za kupnju električnih vozila i po kojim uvjetima. U novom broju AutoStyle magazina čitati možete i o proljetnim servisnim akcijama, redovnom održavanju automobila... Ušli smo u razdoblje učestalih putovanja. Najbitnije je na odredište stići sigurno. Stoga savjetujemo i kada i kojim putem je dobro krenuti te na što paziti.