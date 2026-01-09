Oštetit će ga u roku keks: Ovo je otprilike najgora stvar koju možete napraviti svom autu kada vlada debeli minus

Zimska briga o vozilu često izaziva različita mišljenja – od onih koji savjetuju da automobil redovito ide u autopraonicu, do onih koji smatraju da je bolje izbjegavati pranje kako bi se sačuvala boja. Stručnjaci iz Njemačkog autokluba (ADAC) objavili su nekoliko korisnih savjeta za održavanje vozila zimi, prenosi HAK Revija.

Koliko često treba prati automobil zimi? Preporuke su slične onima za ljetne mjeseca; perite vozilo kad god imate osjećaj da mu je pranje korisno. Je li automobil zimi posebno zagađen solju? Odgovor je da i ne. Iako zimska prljavština može biti agresivna, ona ne utječe značajno na lak ako vozilo ima besprijekorno stanje boje. Naslage soli nisu problem na novim vozilima jer su zaštićena tvorničkom zaštitom donjeg dijela i pocinčanim limom. No, za starija vozila ovo može biti ozbiljan problem.

Kada izbjegavati autopraonicu? Na temperaturama ispod -10°C trebalo bi izbjegavati pranje vozila jer može doći do termičkog šoka kada topla voda udari u hladne dijelove vozila, što može oštetiti lak. Prije pranja važno je ukloniti sav snijeg i led sa vozila jer struganje može oštetiti boju.

Koje vrste pranja su preporučljive zimi? Najvažniji je dobar temeljni program pranja, koji će ukloniti nečistoće. Skupi programi s vrućim voskom ili zaštitom donjeg dijela nisu nužni za očuvanje vozila. Ipak, redovito provjeravanje automobila od stručnjaka, posebno prije i nakon zimske sezone, može pomoći u otkrivanju i popravljanju oštećenja na zaštiti donjeg dijela, što će spriječiti pojavu hrđe.