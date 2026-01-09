Kako da vožnja zimi ne bude tlaka? Za početak, ovaj predmet ostavite na staklu kako biste spriječili zaleđivanje

Ako vozite na snijegu ili ledu i skliznete, važno je slijediti nekoliko ključnih koraka kako biste sačuvali sigurnost. Prema pisanju Expressa, prvo pravilo je da smanjite brzinu i nemojte naglo kočiti. Lagano skrenite u smjeru u kojem stražnji dio automobila klizi, a kada automobil ponovo dođe pod kontrolu, polako vratite volan u središnji položaj.

Na ledu može biti potrebno deset puta više vremena da se zaustavite, stoga ostavite dovoljno prostora i smanjite brzinu. Rooster Insurance podijelio je korisne savjete za vozače koji se nađu u situaciji sklizanja na zaleđenim ili zasnježenim cestama. Kada počnete skliziti, polako popustite gas i nemojte naglo kočiti. Glatko skrenite u smjeru u kojem stražnji dio automobila klizi. Polako vratite volan u središnji položaj dok automobil ponovo ne dobije trakciju.

Meteorološki ured također je podijelio nekoliko korisnih savjeta, uključujući preporuku da se vozači ne pokušavaju pretjecati na cesti gdje su posipači soli i da usmjere pažnju na crni led koji nije uvijek vidljiv. Važno je smanjiti brzinu jer može biti potrebno čak deset puta više vremena da se zaustavite na snijegu ili ledu, pa ostavite dovoljno prostora i usmjerite vozilo prema najvišoj brzini kako biste izbjegli proklizavanje.

Ako skliznete, nježno popustite gas i izbjegavajte naglo kočenje. Ako je kočenje nužno, pokušajte ga izvoditi polako, ne stiskajući kočnicu naglo. Ako zaglavite, ostanite uz vozilo i vežite nešto uočljivo za antenu.

Zima donosi i druge izazove, pa tako postoji jednostavan trik za sprječavanje zaleđivanja vjetrobranskog stakla - stavljanje kartona na staklo tijekom hladnih noći. Ovaj jednostavan kućni predmet može vam pomoći da izbjegnete neugodne posljedice smrzavanja stakla na automobilu i uštedite vrijeme ujutro kada budete krenuli na posao.