SUNCE NA VIDIKU

Zima se ne predaje: Najavljen snijeg i olujna bura, a onda stiže veliki temperaturni preokret

Autor
Tea Tokić
10.01.2026.
u 07:12

U subotu nešto manje hladno nego prethodnih dana, ali uz oborine, dok će nedjelja u većini zemlje biti suha, ali osjetno hladnija, osobito ujutro, uz jačanje bure na obali

Hrvatsku tijekom vikenda očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme, uz oborine, povremeni snijeg u unutrašnjosti te izraženu opasnost od poledice, dok će početak novog tjedna obilježiti vrlo hladna jutra, a zatim postupno zatopljenje. U subotu će u istočnoj Hrvatskoj prevladavati oblačno vrijeme, mjestimice uz slabu oborinu na granici kiše i snijega. Zbog niskih temperatura postoji opasnost od poledice. Vjetar će biti uglavnom slab, dok će u Podunavlju puhati umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura zraka kretat će se između -4 i 1 °C, stoji u porgnozi HRT-a. 

Slične temperaturne vrijednosti očekuju se i u središnjoj Hrvatskoj, no navečer i u noći na nedjelju bit će još hladnije. U večernjim satima na krajnjem sjeveru zapuhat će umjeren sjeverni vjetar. Zadržat će se oblačno, mjestimice uz snijeg ili kišu, pri čemu će se oborina osobito tijekom noći i jutra lokalno smrzavati na tlu. U Gorskoj Hrvatskoj također oblačno, ponegdje uz slab snijeg ili oborinu na granici kiše i snijega, ponajprije u Lici. Na sjevernom Jadranu bit će promjenjivo oblačno, uz tek rijetku kišu, uglavnom na otocima i na jugu regije. Puhat će bura i sjeverozapadnjak, a temperature će se kretati između 4 i 10 °C. U Lici i Gorskom kotaru bit će između -2 i 2 °C, navečer i niže.

Foto: DHMZ

Kiša će zahvatiti veći dio Dalmacije, dok su u njezinoj unutrašnjosti mogući i susnježica te snijeg. Puhat će bura, mjestimice jaka, kao i sjeverozapadnjak koji na otvorenom moru može imati jake i olujne udare. Na obali i otocima temperatura će biti između 6 i 11 °C, a u unutrašnjosti Dalmacije od 0 do 6 °C.

Na krajnjem jugu Hrvatske zadržat će se oblačno s povremenom kišom, mjestimice i izraženijim pljuskovima. Jugo će već ujutro okrenuti na jugozapadnjak, prolazno s jakim i olujnim udarima, a potom tijekom dana na sjeverozapadnjak, uz buru uz obalu. Temperature će biti slične kao i u ostatku Dalmacije.

Prema prognozi DHMZ-a, unutrašnjost zemlje u prvom dijelu dana očekuju oborine, većinom u obliku susnježice i snijega, koje se lokalno mogu smrzavati na hladnoj podlozi. Krajem dana ponovno raste vjerojatnost za snijeg, a mjestimice je moguća i magla. Na Jadranu će padati kiša, osobito na jugu gdje su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura bit će od 1 do 6 °C, a na Jadranu između 8 i 12 °C.

Foto: DHMZ

Nedjelja donosi postupno smirivanje vremena. Na kopnu će biti promjenjivo oblačno, ponegdje još uz malo snijega, no poslijepodne će se razvedravati uz sunčana razdoblja. U Slavoniji će biti vjetrovitije. Navečer slijedi izraženo zahlađenje pa će novi tjedan započeti s vrlo hladnim jutrom, pri čemu će temperature nerijetko pasti ispod 0 °C. U ponedjeljak i utorak na kopnu će prevladavati djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu naoblaku. Oborine će biti rijetke, tek ponegdje u Slavoniji moguć je slab snijeg. U utorak je, prema prognozama, izgledno novo zatopljenje.

Na Jadranu će u nedjelju biti uglavnom sunčano, no bura će jačati na jaku do olujnu, što će pojačati osjećaj hladnoće. U ponedjeljak će okrenuti na tramontanu i postupno slabjeti, najprije na sjeveru, uz pretežno sunčano vrijeme. U utorak vjetar ponovno okreće na jugo, stiže naoblačenje, a na sjevernom Jadranu moguća je i slaba kiša. Zbog juga slijedi i porast temperature.

AX
Axe
08:31 10.01.2026.

Zima je tek počela. Što se ona ima predavati i kome?

