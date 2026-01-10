Papci smo za oružje, kaže Zoki. Najveći smo papci bili kad je on bio premijer

Gotovo tri tjedna, s toliko nas je vremena počastio i oslobodio svoje medijske nazočnosti Zoran Milanović. Hvala mu na tome, bio je to božićni poklon naciji. Možda bi se ta opuštenost nastavila još duže da se nije javio naš premijer Andrej Plenković 6. siječnja izjavom nakon sastanka Koalicije voljnih u Parizu, kada je naciji poručio da hrvatski vojnici neće ići u Ukrajinu. Kako Milanović smatra da je prvi patentirao tu izjavu, ova Plenkovićeva prekinula mu je zimski san. Dva dana poslije toga, Milanović se već potpuno oporavio od hibernacije, okupio novinare i otvorio ove teme: izbor ustavnih sudaca, izbor predsjednice Vrhovnog suda, izbor veleposlanika, demistificirao je priču o Grenlandu i Trumpu predložio da obrati pažnju na Svalbardsko otočje, gdje završava Golfska struja. "Evo, dao sam im temu za razmišljanje, možda su vidjeli na karti da postoji i to otočje", brižno je poručio Amerikancima. Zatim je otvorio temu EU i Ukrajine, temu afere između Brodosplita i MORH-a i nedovršena tri patrolna broda. Pa je krenuo kritizirati vojne nabave Rafalea od Francuza koji su nama "uvalili" polovne, a Srbiji nove. Izjavivši da nam to SAD nikad ne bi napravio. "Mi ispadamo papci, baš tako, papci", završio je.