Davor Ivanković
Davor Ivanković

Papci smo za oružje, kaže Zoki. Najveći smo papci bili kad je on bio premijer

Čakovec: Predsjednik Milanović sudjelovao na svečanoj akademiji "Večer međimurskog identiteta"
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
10.01.2026. u 18:42

On je poslao MiG-ove na remont u "najkorumpiraniju" Ukrajinu. Taštinu mu vrijeđa što je Ivan Anušić drugi najpopularniji političar, O.K., ali neka ne radi štetu HV-u

Gotovo tri tjedna, s toliko nas je vremena počastio i oslobodio svoje medijske nazočnosti Zoran Milanović. Hvala mu na tome, bio je to božićni poklon naciji. Možda bi se ta opuštenost nastavila još duže da se nije javio naš premijer Andrej Plenković 6. siječnja izjavom nakon sastanka Koalicije voljnih u Parizu, kada je naciji poručio da hrvatski vojnici neće ići u Ukrajinu. Kako Milanović smatra da je prvi patentirao tu izjavu, ova Plenkovićeva prekinula mu je zimski san. Dva dana poslije toga, Milanović se već potpuno oporavio od hibernacije, okupio novinare i otvorio ove teme: izbor ustavnih sudaca, izbor predsjednice Vrhovnog suda, izbor veleposlanika, demistificirao je priču o Grenlandu i Trumpu predložio da obrati pažnju na Svalbardsko otočje, gdje završava Golfska struja. "Evo, dao sam im temu za razmišljanje, možda su vidjeli na karti da postoji i to otočje", brižno je poručio Amerikancima. Zatim je otvorio temu EU i Ukrajine, temu afere između Brodosplita i MORH-a i nedovršena tri patrolna broda. Pa je krenuo kritizirati vojne nabave Rafalea od Francuza koji su nama "uvalili" polovne, a Srbiji nove. Izjavivši da nam to SAD nikad ne bi napravio. "Mi ispadamo papci, baš tako, papci", završio je.

Pantovčak MORH hv Rafale Andrej Plenković Zoran Milanović

Avatar Bič božji
Bič božji
18:58 10.01.2026.

Ljubomora i zavist ga izjedaju. Oprostimo mu, ionako je nadigran, a i nema ovlasti. Nema se smisla živcirati zbog njega, njega ni njegova žena ne doživljava. Da mu nije dojki od Dojčićke Hajdaš nitko mu ne bi bio pajdaš.

22
224
18:55 10.01.2026.

Ovaj čovjek bezbrižno živi i bez imalo srama!

Avatar barba_arba
barba_arba
19:15 10.01.2026.

Veliki propust je bia kršitelja Ustava poslije onog cirkusa sa kandidaturon ne procesirati.

Grenland
BORISLAV RISTIĆ

Grenland ne čeka sudbina Venezuele, ali neka blaža varijanta mogla bi imati prođu

U glavnim medijima najprisutnija je tendencija da se ova akcija američke vojske smjesti u kontekst tzv. Monroeove doktrine. Ta doktrina tiče se odnosa velikih sila, a njezina je srž u tome da Sjedinjene Države, kako bi zaštitile svoje nacionalne interese, imaju pravo i obavezu spriječiti bilo kakav pokušaj sklapanja saveza neke države zapadne hemisfere s nekom drugom velikom silom izvan te hemisfere

