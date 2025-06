Proljetne akcije u servisima: Evo gdje pred ljetnu sezonu možete proći povoljnije

Redovna kontrola vitalnih sustava automobila preduvjet je za njegov duži ‘životni vijek’, ali i za sigurnu vožnju. Kod održavanja vozila mnogo toga možete napraviti sami, ali prije ozbiljnijeg putovanja dobra je opcija odvesti automobil u stručni servis. Pred ljetnu sezonu putovanja mnogi ovlašteni servisi nude povoljnije usluge provjere stanja automobila, kao i servisne pakete i pojedine dijelove po posebnim cijenama. Primjerice, Toyota Hrvatska pripremila je posebne proljetne servisne pogodnosti, osmišljene za pripremu automobila za toplije dane. Ponuda obuhvaća i nosače za bicikle, krovne kutije i krovne nosače. Za ugodnu vožnju i svježinu u kabini bitno je servisirati klima-uređaj. U proljetnoj akciji dostupna je dezinfekcija klimatizacije po cijeni od 60€, ovisno o usluzi. Posebne pogodnosti tijekom lipnja aktualne su i u ovlaštenim servisima Volkswagen koncerna, dakle za vozila marki VW, Audi, Seat, Škoda i Cupra, i to bez obzira na starost vozila. Ponuda uključuje posebne cijene za čišćenje klima-uređaja, a svi članovi TOP CARD programa vjernosti koji se odluče na kupnju i montažu Continental, Semperit, Barum ili Pirelli guma ostvaruju popust od 25% kao i posebno dvogodišnje jamstvo na sve putničke modele guma.Jamstvo pokriva nepredvidive situacije kao što su bušenje, oštećenja prilikom prelaska rubnjaka te vandalizam. Za vozila starija od četiri godine, članovi Top Card programa ostvaruju dodatne uštede na servisnim paketima redovnog održavanja. Svi paketi uključuju ugradnju originalnih dijelova. Primjerice, paket “Zamjena ulja” za Škodu Octaviju 1,6 TDI 85 kW (2019.g) stoji 132,14€.

Peugeotova ljetna akcija traje do 30. kolovoza ove godine, a aktualna je u svim ovlaštenim servisima koji sudjeluju u programu vjernosti Peugeot zauvijek. Dodatna pogodnost je besplatna pomoć na cesti. Također, popust na dijelove dostupan je isključivo članovima Peugeotova kluba vjernosti. Oni tako mogu računati na 30 posto popusta na dijelove filtracije, originalne ili Eurorepar. To podrazumijeva filtar ulja, filtar kabine, filtar goriva i filtar zraka motora. Vlasnicima Peugeot vozila na raspolaganju je i 25 posto popusta na ljetnu dodatnu opremu. To se odnosi na krovne nosače, sjenilo za sunce, prijenosni hladnjak, nosač bicikla, krovnu galeriju, pregradne i zaštitne mreže. Mogu računati i na besplatan pregled klima-uređaja te besplatan pregled vozila. Svima koji nisu članovi Peugeotova programa vjernosti, nudi se besplatno učlanjenje i niz pogodnosti. Odmah ostvaruju pravo na besplatnu pomoć na cesti u slučaju nezgode ili kvara, točenja pogrešnog goriva, gubitka ključa, puknuća gume. Sve navedeno za Peugeot vrijedi i za program vjernosti Citroën zauvijek, budući da su ova dva programa ‘bratskih’ marki ista. I u Mazdi do 31. srpnja nude ljetnu provjeru te za pripremu auta za ljeto, kao i dezinfekciju klima-uređaja.

Iz Suzukija podsjećaju na svoje niske cijene redovnog održavanja, zahvaljujući kojima je poželjno unaprijed razmišljati i na vrijeme rezervirati svoj termin u servisu, da se poštedite dužeg čekanja. Iako, kako kažu, satnica varira od servisa do servisa, uglavnom iznosi oko 40 eura + PDV. Primjerice, za modele Suzuki S Cross i Vitaru prvi servis stoji od 173 do 196 eura, drugi od 212 do 265 eura, treći od 173 do 240 eura... Povrh toga, u Suzukiju za dodatnih pet do osam eura vlasnicima automobila izvan jamstva pružaju i asistenciju na cesti, u trajanju od godine dana. Ta se dodatna usluga aktivira odrađenim servisom.

Proljetna servisna akcija u ovlaštenom Jaguar Land Rover servisu uključuje ultrazvučnu dezinfekciju klima-sustava, zatim 15 posto popusta na dodatnu opremu za Jaguar i Land Rover vozila. Za automobile starije od tri godine u sklopu ove ponude predvidjeli su 20% popusta na radni sat i originalne rezervne dijelove. No, za automobile starije od sedam godina taj je popust još veći te iznosi 30%. Odnosi se također na cijenu radnog sata i originalne rezervne dijelove. U Opelu nemaju izričitih proljetnih ni ljetnih servisnih akcija, no imaju program lojalnosti Servis 4+ koji se odnosi na vozila starija od 4 godine. U sklopu tog programa nude 20% popusta na dijelove i 10% popusta na rad. Ponuda vrijedi za vozila starija od četiri godine od datuma prve registracije. Cijene variraju ovisno o godištu, motoru i opremi vozila.