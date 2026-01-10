Naši Portali
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Prijavi grešku
'VIDIMO SE USKORO'

Oglasio se Velimir Bujanec nakon što je ukinuta Bujica: Evo što je poručio

Velimir Bujanec
Ivo Čagalj/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
10.01.2026.
u 19:05

Hvala mnogim prijateljima, ali i onima koji to (više) nisu - na beskrajnoj motivaciji za borbu koja nikad ne prestaje. Nek’ eter gori - do pobjede!", poručio je Bujanec na Facebooku.

Nakon što je u medijima proširila vijest da se ukida Bujica, Z1 televizija u svojoj objavi je objasnila zašto su prekinuli dugogodišnju suradnju s Velimirom Bujanecom i njegovom autorskom emisijom "Bujica". Sada se oglasio i sam Bujanec.

"VIDIMO SE USKORO, JOŠ JAČI I SPREMNIJI. Javljaju vani večernja zvona da prolazi dan… Čeka nas krvnik i posljednja zora… Ni milost ni spas, već naoštren mač… Ne čeka nas NEGO VAS! Hvala od sveg srca tisućama dragih ljudi na ohrabrujućim porukama važne potpore Hvala mnogim prijateljima, ali i onima koji to (više) nisu - na beskrajnoj motivaciji za borbu koja nikad ne prestaje. Nek’ eter gori - do pobjede!", poručio je Bujanec na Facebooku.

Z1 televizija objavila je kako je nakon višegodišnje suradnje došao kraj emitiranju emisije "Bujica", a koju je vodio voditelj i urednik Velimir Bujanec. 

"Poštovani gledatelji, ovim putem obavještavamo vas da se, nakon višegodišnje suradnje, emitiranje televizijske emisije Bujica službeno obustavlja na Z1 televiziji. Ova odluka donesena je zbog nepovoljnih financijskih okolnosti, koje su u značajnoj mjeri povezane i s emitiranjem emisije Bujica u programu televizije. Pravni pritisak, uzrokovan nizom sudskih tužbi povezanih s emitiranjem navedene emisije, rezultirao je visokim troškovima, dok je istodobno u tijeku još nekoliko neizvjesnih sudskih postupaka koji mogu dodatno financijski opteretiti rad televizije", napisali su. "Uz to, Z1 televiziji je na razdoblje od 24 mjeseca onemogućeno sudjelovanje na javnim natječajima Agencije za elektroničke medije (AEM), što je također posljedica emitiranja emisije Bujica. Time je televizija ostala bez značajnog dijela prihoda koji bi, u redovnim okolnostima, ostvarila. Sve navedeno dodatno je otežalo ionako ozbiljnu financijsku situaciju televizije. Stoga su, unatoč velikom trudu cijelog tima i potpori vjerne publike, ekonomski i drugi uvjeti onemogućili daljnju realizaciju ovog projekta. Ovim putem zahvaljujemo svim gledateljima na dugogodišnjoj vjernosti, kao i partnerima koji su nas tijekom godina podržavali - priopćili su te zaključili riječima: - Posebnu zahvalu upućujemo cjelokupnoj kreativnoj i tehničkoj ekipi koja je u ovaj projekt uložila svoj trud i profesionalnost, a redakciji Bujice želimo poslovni uspjeh i visoku gledanost na drugim medijskim platformama", zaključili su u svojoj objavi. 
Velimir Bujanec

Komentara 11

KU
Kujttim
19:14 10.01.2026.

Plenkovićev doprinos organizaciji i realizaciji fantastičnog koncerta MPT na Hipodromu ogolio je Bujicu do kraja. Emisija koja je godinama gradila imidž „otpora“ danas djeluje isprazno i nepotrebno. Doskočice tipa Plen Ki-Moon postale su blijede, predvidljive i promašene. Ljudi danas imaju mogućnost govoriti, vikati i pisati ona tri slova bez straha i bez represije – i upravo zato ovakve emisije gube smisao. Vrijeme ih je pregazilo. Bilo je tu još promašaja Bujice, recimo Škoro, pa Domovinski pokret itd.

Avatar Tomislav_Šubić
Tomislav_Šubić
19:12 10.01.2026.

Naprijed, Bujo, još jače! Puna podrška! Dosta je cenzure!

KU
Kujttim
19:18 10.01.2026.

HDZ nikad jači, Plenković apsolutni vladar, a pokušaji obilježavanja srpske kulture sasječeni u korijenu. U tom je kontekst Bujica potpuno nepotrebna emisija, a Velimir Bujanec mora pronaći novo profesionalno usmjerenje. bolje da ima emisije o prostituciji u Hrvatskoj, da se zalaže za legalizaciju najstarijeg zanata. To bi bilo ok i gledljivo.

