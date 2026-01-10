Raste strah od gubitka posla u Njemačkoj: 'Više od deset godina nije bilo ovako, zabrinutost neprestano raste'

Njemački građani sve više su zabrinuti za svoju profesionalnu budućnost u 2026. godini, pokazuje istraživanje konzultantske tvrtke EY, prenosi Fenix. Prema istraživanju, 16 posto ispitanika svoj je posao smatralo "vrlo nesigurnim" ili "prilično nesigurnim" u 2025. godini, što je najviša razina zabrinutosti od 2009. godine, kada je tijekom globalne financijske krize 22 posto anketiranih smatralo da je njihov posao nesiguran. U odnosu na 2024. godinu, zabrinutost je porasla za tri postotna boda, a u odnosu na 2023. godinu porastala je za pet postotnih bodova.

S druge strane, 84 posto ispitanika smatra da je njihov posao siguran, unatoč gospodarskom padu, a 45 posto njih smatra svoj posao "vrlo sigurnim". Henrik Ahlers, predsjednik uprave EY-a, komentirao je kako se vidi postupni pad sigurnosti posla, no dodao je da opće raspoloženje i dalje nije pesimistično, te da većina ljudi ne dopušta da ih obuzme panika. On također smatra da postoji dobra vjerojatnost da će povjerenje radnika biti obnovljeno kako se gospodarstvo bude oporavljalo.

Istraživanje je provedeno u studenom 2025. godine na više od 1.000 ispitanika, a pokazalo je značajne razlike u zabrinutosti između generacija. Baby boomerima, starijima od 55 godina, posao je nesiguran samo za 10 posto, dok se među onima u dobi od 36 do 45 godina brine 17 posto, a među mlađima od 35 godina zabrinutost je veća, s čak 21 posto anketiranih. Također, prihod igra ključnu ulogu u osjećaju nesigurnosti – među osobama s prihodima manjim od 25.000 eura godišnje, 36 posto njih osjeća nesigurnost vezanu uz posao, dok je među onima s plaćama višim od 70.000 eura zabrinutost prisutna samo kod 8 posto njih.

Zabrinutost za posao također dolazi uz smanjena očekivanja glede osobne financijske situacije. Samo 17 posto ispitanika očekuje da će u 2026. imati više novca na raspolaganju, dok 26 posto strahuje da će im financijska situacija pogoršati. Ahlers je istaknuo da i dalje postoji veliki skepticizam među stanovništvom, kako u vezi s osobnim financijama, tako i u vezi s općim stanjem gospodarstva. Mnogi su oprezni i suzdržani od većih kupovina.

Prema izvještaju Socijalnog saveza Njemačke, građane najviše brine pristupačno stanovanje, dovoljno hrane, grijani dom i posao koji omogućuje život bez siromaštva. Iako postoje opravdane potrebe za reformama u područjima poput mirovina, zdravstva i skrbi, predsjednica Saveza Michaela Engelmeier apelirala je na političare da u 2026. godini šalju jasne signale sigurnosti i povjerenja, te da se ne zastrašuju građani stalnim novim idejama i nejasnim zahtjevima.