OZBILJAN PROBLEM

FOTO Vozač uočio naoko bezazlenu mrlju na svom autu: 'Kakav god popravak bio, neće dugo trajati'

Screenshot/Reddit
VL
Autor
Večernji.hr
10.01.2026.
u 14:00

Ova situacija tipičan je primjer kako zimski uvjeti utječu na stanje automobila. Upravo u vrijeme objave Hrvatsku su pogodili snijeg i niske temperature, što je rezultiralo masovnim posipanjem cesta solju

Vlasnik Volkswagen Golfa 7 iz 2014. godine nedavno je na Redditu podijelio svoje neugodno otkriće. Na subredditu r/croautomobili objavio je fotografije koje prikazuju početak korozije na vratima prtljažnika njegovog vozila. "Pozdrav ekipa, danas uočim malu fleku hrđe na autu. Kad sam bolje pogledao vidim da su vrata gepeka već bolje zahvaćena. Nisam primijetio ovo dosad, vjerojatno duže hrđa već", napisao je korisnik "charlie_chair" te zatražio savjet kako riješiti problem na automobilu za koji tvrdi da ga inače pazi i u njega mnogo ulaže.

Iako su neki nagađali da je automobil bio udaren pa loše popravljen, većina se složila da se radi o poznatoj boljci ovog modela. Glavni krivac, kako je objasnio jedan korisnik, jest cjevčica koja odvodi vodu iz kućišta Volkswagenovog znaka na sredini vrata. "Ako se ta cjevčica izmakne ili pukne, vrata se pune vodom kroz rupu na znaku", pojasnio je, dodavši da je korozija krenula iznutra prema van, zbog čega je šteta vjerojatno veća nego što se na prvi pogled čini. Njegovu dijagnozu potvrdili su i drugi komentatori, napominjući kako je lim već "zinuo na spoju".

Problem za hrdjanjem
byu/charlie_chair incroautomobili

S obzirom na to da je hrđa krenula iznutra, korisnici su bili gotovo jednoglasni u procjeni da klasičan popravak neće biti dugoročno rješenje. "Kakav god popravak bio, neće dugo trajati", jedan je od najpopularnijih komentara. Umjesto brušenja i krpanja, što bi zahtijevalo rezanje starog i varenje novog lima, a ishod bi bio neizvjestan, vlasniku je savjetovano da potraži druga, rabljena vrata prtljažnika. "Nađi druga od razbijenog", "Jeftinije nabaviti polovna", složili su se mnogi, ističući da bi čak mogao pronaći vrata u istoj boji i tako izbjeći troškove lakiranja.

Ova situacija tipičan je primjer kako zimski uvjeti utječu na stanje automobila. Upravo u vrijeme objave Hrvatsku su pogodili snijeg i niske temperature, što je rezultiralo masovnim posipanjem cesta solju. Prema podacima DHMZ-a, temperature su se spuštale i do -15°C, a samo na riječkom području u jednom je danu potrošeno 40 tona soli. Sol, kao što je poznato, drastično ubrzava proces korozije, a šteta najčešće postaje vidljiva upravo na mjestima gdje se zadržava vlaga, poput unutrašnjosti vrata ili pragova.

Osim ozbiljnih savjeta, rasprava nije mogla proći bez humora Reddit zajednice. Komentari poput "Volkswagen. Das Auto." i "Das Auto. Hahaha" ironično su se osvrnuli na poznati slogan njemačkog proizvođača. Jedan korisnik je u šali primijetio da se sigurno radi o "Balkanmobilu 7", dok je drugi ponudio najjednostavnije rješenje: "Zalijepi duck tape preko u istoj boji da se ne vidi na tehničkom i zaboravi na problem kao i ja. Tri godine drži". Vlasnik je zahvalio svima na savjetima i zaključio kako je planirao automobil voziti još barem godinu dana, ali da će ga ovo otkriće natjerati da razmisli o zamjeni vrata. 

Nepropisno parkiran automobil čeških tablica blokirao tramvaju prolaz. Zbog jedne osobe, svi putnici kasne
