Naša glumica koju su proglasili za najljepšu na svijetu pokazala kako uživa s djecom i bivšim suprugom

Poznata hrvatska glumica Sanja Vejnović još je jednom oduševila svoje pratitelje podijelivši intiman uvid u svoj privatni život. Za kraj godine odabrala je odmor u srcu Austrije, u slikovitom mjestu Grundlsee u Štajerskoj, odakle se javila emotivnom objavom koja slavi obiteljsko zajedništvo. Kratki video, koji je glumica objavila na svom Instagram profilu, kompilacija je idiličnih zimskih trenutaka ispunjenih smijehom, šetnjama po snijegu i prekrasnim alpskim krajolicima. "Obitelj na okupu, sreća najveća!", napisala je Vejnović u opisu, sažimajući savršeno atmosferu s putovanja.

Snimka prikazuje Sanju kako uživa u zimskim radostima sa svojom djecom, sinom i kćeri, ali i s bivšim suprugom, poznatim snimateljem Goranom Mećavom. Iako je njihov brak odavno završio, par je ostao u iznimno bliskim i prijateljskim odnosima, što su i ranije isticali u javnosti, a ova objava to na najljepši mogući način i potvrđuje. Zajedničko putovanje cijele obitelji, uključujući i njihove kućne ljubimce koji veselo trčkaraju po snijegu, raznježilo je mnoge i poslužilo kao primjer kako se odnosi mogu njegovati i nakon razvoda.

Ovaj obiteljski odmor dolazi kao zaslužena pauza nakon iznimno aktivne i uspješne godine za 64-godišnju glumicu. Publika ju je tijekom jeseni s velikim zanimanjem pratila u jednoj od glavnih uloga u popularnoj dramskoj seriji RTL-a "Divlje pčele", gdje je maestralno utjelovila lik negativke i još jednom dokazala svoj glumački talent i svestranost. Osim zapaženog televizijskog angažmana, Vejnović je tijekom 2025. godine dobila brojne pohvale i za svoju kuharicu "Iz moje kuhinje, s ljubavlju", otkrivši tako svoju strast prema kuhanju. Stoga ne čudi što je kraj godine odlučila posvetiti isključivo onima koje najviše voli, daleko od profesionalnih obaveza.

Podsjetimo, Sanja Vejnović 2012. godine našla se na prestižnoj listi iMDB-a među najljepšim svjetskim glumicama starijih od 40 godina. Ne samo da se našla na listi, već je zauzela i uvjerljivo prvo mjesto, čime je iza sebe ostavila globalno poznata holivudska imena poput Monice Bellucci, Angeline Jolie, Halle Berry i Jennifer Aniston. Ova neslužbena, ali iznimno popularna anketa, temeljena na glasovima publike i korisnika stranice, prepoznala je bezvremensku i prirodnu ljepotu hrvatske glumice, stavivši je u središte svjetske pozornosti na način koji ni sama nije očekivala. Sama glumica je u kasnijim razgovorima za medije priznala kako je bila potpuno zatečena ovim događajem, ističući kako nije ni znala da je anketa u tijeku. Njezina reakcija bila je skromna i iskrena, što je dodatno osvojilo simpatije javnosti. "Sve su novine to prenijele, ja nisam imala pojma o toj anketi. Drago mi je da su me ljudi izabrali i klikali na mene", izjavila je tada Vejnović.

Svoj glumački put započela je vrlo rano, još kao djevojčica, a do danas je ostvarila više od 50 uloga u filmovima i televizijskim serijama. Iako nije završila Akademiju dramske umjetnosti, svoj je talent i predanost poslu dokazala kroz brojne projekte koji su obilježili jugoslavensku i kasnije hrvatsku kinematografiju. Publika je pamti po ulogama u kultnim ostvarenjima kao što su "Varljivo leto '68", gdje je glumila lijepu Čehinju Ruženjku, te u filmu "Sokol ga nije volio" Branka Schmidta iz 1981. godine, koji joj je donio širu prepoznatljivost.