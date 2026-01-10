Naši Portali
ZIMSKA IDILA

Naša glumica koju su proglasili za najljepšu na svijetu pokazala kako uživa s djecom i bivšim suprugom

Sanja Vejnović
Foto: Instagram
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
10.01.2026.
u 19:00

Snimka prikazuje Sanju Vejnović kako uživa u zimskim radostima sa svojom djecom, sinom i kćeri, ali i s bivšim suprugom, poznatim snimateljem Goranom Mećavom. Iako je njihov brak odavno završio, par je ostao u iznimno bliskim i prijateljskim odnosima, što su i ranije isticali u javnosti, a ova objava to na najljepši mogući način i potvrđuje

Poznata hrvatska glumica Sanja Vejnović još je jednom oduševila svoje pratitelje podijelivši intiman uvid u svoj privatni život. Za kraj godine odabrala je odmor u srcu Austrije, u slikovitom mjestu Grundlsee u Štajerskoj, odakle se javila emotivnom objavom koja slavi obiteljsko zajedništvo. Kratki video, koji je glumica objavila na svom Instagram profilu, kompilacija je idiličnih zimskih trenutaka ispunjenih smijehom, šetnjama po snijegu i prekrasnim alpskim krajolicima. "Obitelj na okupu, sreća najveća!", napisala je Vejnović u opisu, sažimajući savršeno atmosferu s putovanja.

Snimka prikazuje Sanju kako uživa u zimskim radostima sa svojom djecom, sinom i kćeri, ali i s bivšim suprugom, poznatim snimateljem Goranom Mećavom. Iako je njihov brak odavno završio, par je ostao u iznimno bliskim i prijateljskim odnosima, što su i ranije isticali u javnosti, a ova objava to na najljepši mogući način i potvrđuje. Zajedničko putovanje cijele obitelji, uključujući i njihove kućne ljubimce koji veselo trčkaraju po snijegu, raznježilo je mnoge i poslužilo kao primjer kako se odnosi mogu njegovati i nakon razvoda.

FOTO Prepoznajete li domaću glumicu i voditeljicu na ovoj fotki? Evo kako se mijenjala tijekom godina
Sanja Vejnović Sanja Vejnović
1/22

Ovaj obiteljski odmor dolazi kao zaslužena pauza nakon iznimno aktivne i uspješne godine za 64-godišnju glumicu. Publika ju je tijekom jeseni s velikim zanimanjem pratila u jednoj od glavnih uloga u popularnoj dramskoj seriji RTL-a "Divlje pčele", gdje je maestralno utjelovila lik negativke i još jednom dokazala svoj glumački talent i svestranost. Osim zapaženog televizijskog angažmana, Vejnović je tijekom 2025. godine dobila brojne pohvale i za svoju kuharicu "Iz moje kuhinje, s ljubavlju", otkrivši tako svoju strast prema kuhanju. Stoga ne čudi što je kraj godine odlučila posvetiti isključivo onima koje najviše voli, daleko od profesionalnih obaveza.

FOTO Ovo je supruga Gordana Jandrokovića: Upoznali su se na ljetovanju, a ona je rođena u Pekingu
Sanja Vejnović
1/12

Podsjetimo, Sanja Vejnović 2012. godine našla se na prestižnoj listi iMDB-a među najljepšim svjetskim glumicama starijih od 40 godina. Ne samo da se našla na listi, već je zauzela i uvjerljivo prvo mjesto, čime je iza sebe ostavila globalno poznata holivudska imena poput Monice Bellucci, Angeline Jolie, Halle Berry i Jennifer Aniston. Ova neslužbena, ali iznimno popularna anketa, temeljena na glasovima publike i korisnika stranice, prepoznala je bezvremensku i prirodnu ljepotu hrvatske glumice, stavivši je u središte svjetske pozornosti na način koji ni sama nije očekivala. Sama glumica je u kasnijim razgovorima za medije priznala kako je bila potpuno zatečena ovim događajem, ističući kako nije ni znala da je anketa u tijeku. Njezina reakcija bila je skromna i iskrena, što je dodatno osvojilo simpatije javnosti. "Sve su novine to prenijele, ja nisam imala pojma o toj anketi. Drago mi je da su me ljudi izabrali i klikali na mene", izjavila je tada Vejnović.

Svoj glumački put započela je vrlo rano, još kao djevojčica, a do danas je ostvarila više od 50 uloga u filmovima i televizijskim serijama. Iako nije završila Akademiju dramske umjetnosti, svoj je talent i predanost poslu dokazala kroz brojne projekte koji su obilježili jugoslavensku i kasnije hrvatsku kinematografiju. Publika je pamti po ulogama u kultnim ostvarenjima kao što su "Varljivo leto '68", gdje je glumila lijepu Čehinju Ruženjku, te u filmu "Sokol ga nije volio" Branka Schmidta iz 1981. godine, koji joj je donio širu prepoznatljivost.

