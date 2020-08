Ekološki svjesni Čačić kupuje hibridno vozilo od 337.500 kuna

Varaždinska županija kupuje novo službeno vozilo za župana Radimira Čačića, a za to će potrošiti 270.000 kuna bez PDV-a, odnosno 337.500 kuna s PDVom. Župan Čačić očito je ekološki osviješten jer se nabavlja hibridno vozilo s kombinacijom benzinskog i elektromotora. Automobil mora imati automatski 6-stupanjski mjenjač, snagu motora od 110 do 130 kW, a elektromotora minimalno 80 kW. Emisija CO2 smije biti maksimalno 50 g/km, a vozilo mora biti karavan s pet vrata. Od ostale opreme u tehničkim specifikacijama navedena je automatska klima, senzori za parkiranje, radio s LCD ekranom i navigacijskim sustavom…

Nema ih mnogo u ponudi

Plug-in hibridi kakav nabavlja Varaždinska županija relativno su novi, ali sve zastupljeniji automobili na našem tržištu. Nema ih mnogo u ponudi, a prema tehničkoj specifikaciji koja se traži u dokumentaciji o nabavi vozila uvjete zadovoljava samo jedan model – Škoda Superb iV 1.4 TSI DSG PHEV Combi. Najveći model Škode u svojoj karavanskoj izvedbi Combi zadovoljava sve uvjete dimenzija, dakle duža je od 477 cm (486,2 cm) i ima veći međuosovinski razmak od 279 cm (284,1 cm). Upravo je međuosovinski razmak od 278,6 cm razlog zbog čega uvjete natječaja ne zadovoljava VW Passat GTE Variant. Druga malobrojna vozila koja ispunjavaju uvjete padaju na 6-brzinskom automatskom mjenjaču, koji u hibridnom karavanu nude jedino Superb i Passat. Prednost plug-in hibrida jest što imaju punjivu bateriju. U natječaju se traži minimalni kapacitet baterije od 12 kWh, a Superb nudi 13 kWh. Ako je svaki dan napunite do kraja, gradske relacije do 58 km možete prelaziti samo na struju pa je službena potrošnja u prvih 100 km s potpuno napunjenom baterijom samo 1,6 l/100 km, a ispust CO2 38 g/km. Ali, nakon što se baterija isprazni, vozi na benzin. Cijena hibridnog Superba kreće se od 277.535 kuna uz Ambition opremu pa sve do 315.087 kuna uz Laurin&Clement opremu. Dakako, cijena se znatno može povisiti uz odabir dodatne opreme, što naručitelj očito namjerava budući da je procijenjena vrijednost nabave 270.000 kuna bez PDV-a, odnosno 337.500 kuna uz PDV.

U Varaždinskoj županiji kažu da su se javili na javni poziv za pravne osobe koji je u srpnju objavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Fond je u 2020. osigurao 44 milijuna kuna za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila – 22 milijuna za fizičke i 22 milijuna za pravne osobe.. Javili su se, kažu, kako bi iskoristili tu mogućnost te kako bi potaknuli čišći transport i smanjenje onečišćenja zraka nabavom energetski učinkovitijeg vozila.

Odobrena subvencija

Fond dodjeljuje do 40 posto bespovratnih sredstava za kupnju ekoloških vozila, a subvencija im je, ističu, odobrena te se čeka potpisivanje ugovora. Zbog toga, kažu, nabavljaju plug-in vozilo na hibridni pogon, a maksimalni iznos sufinanciranja za tu kategoriju vozila je 40.000 kuna, koliko će iznositi i u ovom slučaju.

– Vozilo je namijenjeno prijevozu dužnosnika, prvenstveno župana. Dosadašnjem automobilu uskoro istječe limit kilometraže na leasing te se svakako mora mijenjati, a riječ je o istoj klasi automobila. I dio županijskih zdravstvenih ustanova prijavio se za sufinanciranje kupnje ukupno 10 električnih vozila. Nabava hibridnog vozila dio je aktivnosti koje županija provodi kako bi potaknula energetsku učinkovitost – kažu u Varaždinskoj županiji.

Dodaju i da preko Fonda potiču energetsku obnovu obiteljskih kuća, i to tako što sufinanciraju troškove dokumentacije, a podneseno je više od 800 prijava. Jedini uvjet za dobivanje do 5000 kuna bila je upravo prijava na natječaj Fonda za što će kao Županija izdvojiti oko milijun i pol kuna.