Vozači oprez: Nova regulacija prometa oko Vinogradske bolnice trajat će najmanje dvije godine

Zbog povećanja protočnosti prometnog toka, tijekom radova obnove objekata KBC-a „Sestre Milosrdnice“, na Grahorovoj ulici na dijelu od Ilice do Ulice grada Mainza uspostavit će se jednosmjeran promet smjer sjever-jug u dvije prometne trake. Privremena regulacija prometa uspostavlja se od danas i trajat će do završetka radova obnove bolnice.

- Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji. Sugrađane upozoravamo na moguće poteškoće u prometu te molimo za strpljenje i razumijevanje - poručuju iz Grada.

>> VIDEO: Eksplozija u Zagrebu: Oštećeno pročelje kuće i dva parkirana automobila

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prolaz do dnevne bolnice omogućen je preusmjeravanjem preko pješačkih prijelaza kod kružnog toka te uspostavljanjem privremenog pješačkog prijelaza kod Vrtlarske ulice. Predviđa se kako će radovi trajati dvije godine.

Podsjetimo, od subote je na snazi i privremena regulacija prometa u ulicama oko KBC Sestre Milosrdnice zbog radova na bolnici pa će se u pojedinim ulicama voziti jednosmjerno.

U Vinogradskoj je to u dijelu od Hercegovačke do kružnog toka prema sjeveru, a u Ulici Podolje, na dijelu od kružnog toka pa preko Ulice Nad Lipom jednosmjerno se vozi do Ilice. Pješaci se ne smiju kretati sjevernim nogostupom U. Podolje u zoni radova.