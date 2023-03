Krenuli radovi na KBC Sestre Milosrdnice, pojedinim ulicama vozi se jednosmjerno

Od subote je na snazi i privremena regulacija prometa u ulicama oko KBC Sestre Milosrdnice zbog radova na bolnici pa će se u pojedinim ulicama voziti jednosmjerno.

U Vinogradskoj je to u dijelu od Hercegovačke do kružnog toka prema sjeveru, a u Ulici Podolje, na dijelu od kružnog toka pa preko Ulice Nad Lipom jednosmjerno se vozi do Ilice. Pješaci se ne smiju kretati sjevernim nogostupom U. Podolje u zoni radova.

Prolaz do dnevne bolnice omogućen je preusmjeravanjem preko pješačkih prijelaza kod kružnog toka te uspostavljanjem privremenog pješačkog prijelaza kod Vrtlarske ulice. Predviđa se kako će radovi trajati dvije godine.