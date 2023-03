Od danas počinju radovi na Sljemenskoj cesti: Proučite do kud se može autom i kako vozi ZET

Od kraj prošlog tjedna najavljuju se radovi na Sljemenskoj cesti, a danas su i službeno otpočeli te će trajati do 30. svibnja, izvijestio je u utorak Hrvatski autoklub (HAK).

Ta će dionica stoga biti zatvorena radnim danima od ponedjeljka do petka od 8 sati do 17 sati, na dijelu od Ulice Bliznec (Pilana Bliznec) do objekta Stara Lugarnica u smjer iz grada prema Sljemenu. Iz HAK-a su izvijestili i o alternativnoj ruti za vrijeme radova pa se tako Sljemenska cestom kod Blizneca nastavlja Markuševačkom do Ulice Dubrava. Potom se ide Zagrebačkom, Bistričkom i Kašinskom prema Gornjoj i Donjoj Stubici. Kod Stubičkih toplica vozi se do Pila i Sljemena pa natrag Sljemenskom cestom.

Kako smo ranije pisali, pristup vozilima u smjeru Medvedgrada također će biti onemogućen. Radovi obuhvaćaju uređenje i asfaltiranje kolnika na dijelu od pilane Bliznec do Stare Lugarnice, te od Stare Lugarnice do Prilaza kraljičinom zdencu.

Osim privremen regulacije za automobile, na snazi je i ona za vozila ZET-a, točnije liniju 140 koja vozi od Mihaljevca do Sljemena. Radnim danom neće prometovati u 8.30, 11.30 i 13.50 sati. Autobus će u preostalom vremenu, uključujući i polazak s Mihaljevca u 16.35, prometovati redovito.

Grad je radove prijavio na poziv Fonda solidarnosti EU, a od gotovo pet milijuna eura, koliko su teški radovi, 84,22 posto financira se iz spomenutog Fonda. Izvođač radova su Zagrebačke ceste.