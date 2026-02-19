Vješti su u oblikovanju hollywoodskih valova i postojanih banana-frizura, ali i u šišanju tehnikom škare preko češlja

Iza nas je još jedno izdanje Beauty & Hair Expoa u Zagrebu, najvažnije regionalne manifestacije namijenjene kozmetici, frizerstvu i njezi noktiju. Čak 160 izlagača iz 21 zemlje predstavilo je tijekom dva dana na Velesajmu najnovije trendove, inovacije i proizvode koji oblikuju suvremenu industriju ljepote, a Udruženje obrtnika grada Zagreba i ove je godine organiziralo Školsko natjecanje učenika frizera, koje redovito predstavlja pravu poslasticu Expoa.

Okupljene je na otvaranju manifestacije pozdravio predsjednik Udruženja Ivica Zanetti. – Vaše znanje i vještina mijenjaju živote. Hvala vam što svaki dan dokazujete da je industrija ljepote istodobno posao, umjetnost i odgovornost. Iskoristimo ova dva dana maksimalno, povežimo se, učimo jedni od drugih i gurajmo našu industriju naprijed – istaknuo je.

Posebno se obratio i brojnim mladim ljudima koji su došli na natjecanje učenika. – Veselite se i uživajte u svemu jer znanje koje ćete steći u ova dva dana neprocjenjivo je. Iskustva i sjećanja s Beauty & Hair Expoa, koji je, rekao bih, svake godine sve bolji pamtit ćete cijeli život – poručio je Zanetti.

Natjecanje mladih frizera okupilo je 95 učenika iz 17 strukovnih škola iz cijele Hrvatske. Sudionici su pokazali što su sve naučili i koje su frizerske čarolije u stanju napraviti.

Za propozicije i teme ovogodišnjeg natjecanja bila je zadužena tajnica Sekcije frizera zagrebačkog Udruženja obrtnika Marija Hercigonja.

– Odlučila sam nas malo vratiti u prošlost i pokazati kako su se nekoć šišali muškarci, tehniku škare preko češlja, ali i kako su se radile klasične i banana-frizure. Dali smo mladima priliku da dožive vremena kada su žene doslovno početkom svakog tjedna radile takve frizure i nosile ih sedam dana. Banana-frizure trebale su biti maštovite, ali i čvrste kako bi trajale cijeli tjedan – objasnila je M. Hercigonja.

Dodala je i kako je oduševljena kreativnošću i motiviranošću učenika koji su demonstrirali svoju spretnost te oblikovali prekrasne frizure. A predstavili su se kreacijama na teme dnevna frizura hollywoodski valovi, klasična banana-frizura i klasično muško šišanje.

Prvo mjesto osvojili su Donna Dalia Rajković za dnevnu frizuru hollywoodski valovi i klasičnu banana-frizuru te Pavle Matešić za klasično muško šišanje. Magdalena Vanjhal osvojila je drugo, a Veronika Sobota treće mjesto u kategoriji dnevna frizura hollywoodski valovi. U kategoriji klasična banana-frizura drugo mjesto osvojila je pak Marija Karadakić, a treće Hana Hrebak.

Cijelo je natjecanje proteklo pod budnim okom sudačkog povjerenstva koje su činili Amela Pejković, Mario Vidaček i Senka Derifaj. Amela Pejković, napomenimo, pročelnica je Sekcije frizera Udruženja obrtnika grada Zagreba i međunarodni licencirani sudac. Osvojila je i deveto mjesto u kombiniranoj kategoriji na Svjetskom frizerskom prvenstvu koje priređuje Organisation Mondiale Coiffure (OMC), a zanimalo nas je kako je zadovoljna kreacijama učenika.

– Ovakva natjecanja ulijevaju povjerenje u budućnost naše struke jer su mladi ljudi pokazali da su nadareni i da se među njima nalaze vrhunski frizeri. Evidentno je da ima i jako puno barbera, što je trenutačno jako popularno, a bilo je i dosta mladića koji su radili ženske frizure, što znači da one nisu rezervirane samo za frizerke. Pohvalila bih i mentore koji ulažu veliki trud i napor kako bi što bolje pripremili svoje učenike – istaknula je A. Pejković.

Napomenula je i da su natjecanja važna kako bi mladi pokazali svoje vještine, ali i naučili neke stvari koje će im koristiti u njihovu daljnjem profesionalnom razvoju.

– Ovdje se mogu pronaći mladi perspektivni frizeri, s kojima treba raditi i razvijati njihove potencijale. To je važno kako bismo u budućnosti mogli imati vrhunske frizere i natjecatelje koji će predstavljati Hrvatsku na međunarodnim natjecanjima – zaključila je Amela Pejković.

Na ovogodišnjem su Školskom natjecanju učenika frizera nastupili predstavnici Gospodarske škole Buje, Srednje škole Oroslavje, Srednje strukovne škole Varaždin, Srednje škole Dugo Selo, Srednje škole “Jure Kaštelan” iz Omiša, Srednje strukovne škole Velika Gorica, Srednje škole Viktorovac iz Siska, Gospodarske škole Čakovec, Srednje strukovne škole Antuna Horvata iz Đakova, Industrijsko-obrtničke škole Virovitica, Srednje strukovne škole Vinkovci, Mješovite industrijsko-obrtničke škole Karlovac, Obrtničko tehničke škole Slavonski Brod, Srednje strukovne škole Đurđevac, Srednje škole “Ban Josip Jelačić” iz Zaprešića, Srednje strukovne škole Samobor i Obrtničke škole za osobne usluge Zagreb.