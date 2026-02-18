Razmišljao kupiti stan u ovom zagrebačkom kvartu pa pročitao komentare susjeda: 'Bježi dalje koliko te noge nose...'

"Gledam neki stan za kupnju na Hreliću pa me zanima je li ljeti smrad sa smetlišta jači nego što je u ovim zimskim danima? Trenutačno se ne osjeti toliko jako, ali ne znam kako je to kad sunce ugrije”, napisao je jedan Zagrepčanin u kvartovskoj Facebook grupi u objavi u kojoj je zatražio iskustva stanovnika Dugava i okolnih kvartova o životu u blizini odlagališta otpada Jakuševec.

"Ma bježi dalje koliko te noge nose jer nema rješenja da se smeće zatvori”, stoji u jednom komentaru. Neki stanovnici ističu da neugodni mirisi ovise o mikrolokaciji i vremenskim uvjetima. "Nekad je koma pred kišu, nekad kad je magla, a opet se ponekad ništa ne osjeti kod nas, dok je u drugim kvartovima jače”, napisala je jedna stanovnica, dodajući da su kod kuće nabavili pročišćivač zraka kako bi lakše podnosili situaciju.

Drugi komentator ističe da se povremeni neugodni mirisi povezuju s kompostanom, a ne samo s odlagalištem otpada. U raspravi se pojavljuju i iskustva o utjecaju na tržište nekretnina. "Prodali smo trosoban stan ispod svih cijena, smetlište i smrad srušili su mu vrijednost”, napisala je jedna sudionica rasprave.