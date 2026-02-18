FOTO Jedrilice i luksuzni brodovi u Zagrebu, Korlaet otvorio sajam uz stih Haustora

Na Zagrebačkom velesajmu danas je svečano otvorena NAUTIKA – 33. zagrebački sajam nautike, najvažniji događaj te vrste u regiji. U šest paviljona predstavlja se više od 300 izlagača iz 32 zemlje, dok posjetitelji mogu razgledati više od 230 plovila, među kojima su 34 hrvatske premijere. Sajam je otvorio Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Zagreba, istaknuvši kako Velesajam ovih dana simbolično postaje „luka na kopnu“. "Grupa Haustor ima pjesmu ‘Moj je grad večeras dobio luku’ i evo naš grad je ponovno dobio najljepšu luku na kopnu koja se prostire kroz šest paviljona s više od 300 izlagača i 230 brodova te 34 hrvatske premijere. To su zaista impresivne brojke koje iz godine u godinu rastu. Velesajam je mjesto gdje se ponovno susreću tradicija, vrhunski inženjering i strast prema plovidbi“, rekao je Korlaet.

Poseban naglasak ovogodišnjeg sajma stavljen je na hrvatske brodograditelje, čiji snažan odaziv potvrđuje važnost sajma kao mjesta susreta domaće proizvodnje, poslovne izvrsnosti i međunarodne nautičke industrije. Organizatori ističu kako nautička industrija počiva na kombinaciji znanja, iskustva i inovacija, ali i na neposrednom doživljaju plovila, koji, unatoč digitalizaciji, ostaje ključan za donošenje odluka o kupnji i plovidbi. Sajam je pritom i prilika za jačanje partnerstava i razvoj novih projekata u nautičkom sektoru.

Prisutnima se obratio Zoran Ušurić, voditelj sajma Nautika: „Zagrebački velesajam se već godinama, kao u nekoj čaroliji, pretvara u raskošnu marinu u srcu Zagreba. S obzirom na to da ovu priču vodim od kraja prošlog tisućljeća mislim da ovako impresivnu brojku izlagača i premijera nismo imali nikada što samo po sebi dovoljno govori koliko je ovaj sajam cijenjen i važan za nautičku branšu.“ Tom prilikom također je i zahvalio svim izlagačima na dolasku.

Žarko Tušek, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i izaslanik Predsjednika Vlade Republike Hrvatske je istaknuo da uz impresivne brojke koje ima sajam Nautika treba spomenuti da u Hrvatskoj imamo 70 marina, gotovo 17000 vezova. Na razini godine na Jadranskom moru je više od 50000 stranih jahti, a Hrvatska čini 40 % charter industrije. Nautika se održava pod visokim pokroviteljstvom Grada Zagreba i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a tijekom nekoliko sajamskih dana očekuje se velik broj posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. Sajam Nautika otvoren je do nedjelje, a cijena ulaznice iznosi 8 eura, dok je za učenike, studente i umirovljenike 5 eura. Radno vrijeme je od 10 do 19 sati, a u nedjelju do 18 sati.