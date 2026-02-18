Led pod nogama Dubrave! Zagreb opet vraća projekt velike klizačke dvorane

Na ogromnoj ledini smjestila bi se nova zgrada XII. gimnazije, a odmah do nje, izgradila bi se i velika klizačka dvorana, plan je bio prije 12 godina, kad se prvi puta spominjalo preseljenje gimnazije iz Koledinečke ulice na veliku zelenu površinu omeđenu Međugroskom i Grižanskom u Dubravi. I premda je nova škola izgrađena te otvorena 2023. godine, ideja o klizalištu još se nije realizirala.

Moglo bi se to, međutim, promijeniti. Kako stoji u Planu javne nabave Grada Zagreba za 2026. godinu, planira se izrada projektne dokumentacije za izgradnju Klizačke dvorane Dubrava, a za natječaj, koji bi se trebao raspisati u prvom kvartalu ove godine, izdvojit će se 990.000 eura. Sama izrada potrebne papirologije, pak, trajati bi trebala 10 mjeseci. Kako neslužbeno saznajemo, i dalje je "u igri" parcela kod XII. gimnazije.

Da je klizačka dvorana u planovima Grada pohvalili su se i na društvenim mrežama iz stranke Možemo, odnosno njene zajednice u Dubravi, a dodali su i da je Bazen Dubrava, o kojem se također priča već dugi niz godina priča, još uvijek u planu. – Bazen Dubrava i Klizačka dvorana Dubrava: Za oba objekta planirana su sredstva za izradu dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa – napisali su u objavi na Facebooku.

Vijećnik iz Gradske četvrti Gornja Dubrava Ilija Sliško, pak, kaže da o planiranju klizališta u posljednje vrijeme nije čuo ništa. – Moram priznati, prvi mi je to glas. Znam da se nekoć planirao, i bilo bi dobro da ga imamo, ali mislim da nam je bitniji bazen. Jer ljudi se zimi imaju gdje klizati, razni trgovački centri za vrijeme Adventa imaju mini-klizališta. Bazen, s druge strane, baš bi nam trebao – kaže HDZ-ov vijećnik.

Klizalište je, zajedno sa školom, inače dio planiranog kompleksa "Međugorska", a 2014. godine raspisan je natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja budućih objekata. Pobijedila je vizija arhtitektonskog tima koji su činili Ivan Rališ, Siniša Bodržić i Maja Milat, a prema njihovoj ideji nastala je zgrada današnje XII. gimnazije, otvorene 2023. godine. Klizališna dvorana bi, prema njihovoj ideji, trebala biti površine 7800 kvadrata.

– Dvorana za klizanje i prostori XII. gimnazije, koji će biti od interesa šire zajednice, pridonijet će životu tog dijela grada, populacijski jednom od najživljih kvartova – kazala je još davne 2014. godine Večernjem listu Sanja Cvjetko Jerković iz AG Planuma, tvrtke koja je tada provela projektni natječaj, te dodala da je Grad Zagreb, koji je raspisao natječaj, odredio jasne kriterije, a to su bili površina objekta te dostupnost prilaza i prijevoza djece.