PROJEKT ZAGREB

Nakon godina čekanja! Kreće važan infrastrukturni projekt u Sesvetama, evo o čemu se radi

Zagreb: Direktor Vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević o poskupljenju vode
Slavko Midzor/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
18.02.2026.
u 14:00

Kako je objavljeno u priopćenju platforme Možemo Sesvete, riječ je o projektu koji bi trebao riješiti dugogodišnje probleme s odvodnjom s kojima su se suočavali stanovnici tog područja

Nakon višegodišnjih najava i čekanja, pokrenuti su radovi na Dolinskom kanalu Gajišće u Sesvetama, jednom od važnijih infrastrukturnih zahvata za sustav odvodnje u tom dijelu Zagreba. Kako je objavljeno u priopćenju platforme Možemo Sesvete, riječ je o projektu koji bi trebao riješiti dugogodišnje probleme s odvodnjom s kojima su se suočavali stanovnici tog područja.

Radovi su dio EU “Projekta Zagreb”, u sklopu kojeg Grad Zagreb ulaže u obnovu i proširenje sustava vodoopskrbe i odvodnje, s posebnim naglaskom na istočni dio grada i Sesvete. Dolinski kanal Gajišće ističe se kao najveći i najznačajniji trenutačno pokrenuti infrastrukturni zahvat u gradskoj četvrti, a njegovom realizacijom očekuje se poboljšanje komunalne infrastrukture i sigurnosti naselja. U priopćenju se navodi kako su takva ulaganja važna za podizanje kvalitete svakodnevnog života stanovnika, kroz sigurnije okruženje i moderniju komunalnu mrežu, te da Grad nastavlja s ulaganjima u komunalne projekte u svim dijelovima Zagreba.
Ključne riječi
Projekt Zagreb Sesvete Zagreb

