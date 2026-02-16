Zagreb kreće u veliku čistku kvartova: Hoće li nestati mjesni odbori i gradske četvrti?

Kako su priopćili iz Grada, završen je otvoreni postupak javne nabave za izradu dokumenta koji će analizirati aktualan model mjesne samouprave te donijeti ideje kako ga poboljšati. Analizu će obaviti zajednica ponuditelja Institut za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba i IT PRAXIS d.o.o., a posao će koštati ukupno 93.750 eura s PDV-om.

– Cilj analize je procijeniti učinkovitost i djelotvornost postojećeg modela mjesne samouprave, uključujući njegov pravni, institucionalni, organizacijski, financijski i participativni okvir, te utvrditi mogućnosti za njegovo unaprjeđenje. Analiza će obuhvatiti pregled nadležnosti i funkcioniranja mjesne samouprave, financijske i prostorne pokazatelje, razinu uključenosti građana te usporedne prakse iz europskih gradova. Posebna pozornost posvetit će se funkcioniranju dvorazinskog modela mjesne samouprave u Gradu Zagrebu – poručili su u Gradu. Planirano trajanje izrade analize je devet mjeseci, nakon čega će rezultati biti predstavljeni javnosti.

Kako smo već pisali, analizom će se razmotriti je li potrebno zadržati četvrti i mjesne odbore ili ih nekako reorganizirati, a obavit će se i procjena oko načina na koji se financiraju. To je, komentirao je prije nekoliko mjeseci predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić, na tragu onog što njegov SDP već godinama zagovara. – Mi smo više puta inzistirali na tome da vidimo analizu mjesne samouprave. Pozdravljam pomak, jedva čekam vidjeti što će analiza pokazati – rekao je. Grad je, podsjetimo, krajem 2024. godine pokušao uvesti mogućnost spajanja mjesnih odbora koji su za to bili zainteresirani, dokument je trebao ići i pred Skupštinu, no budući da se s idejom nisu slagali koalicijski partneri iz SDP-a, od toga se na koncu odustalo.

Sad se provodi detaljna analiza buduće transformacije sustava mjesne samouprave. Kako se nalaže u projektnom zadatku, potrebno je proučiti sve aspekte njezina aktualnog funkcioniranja, a ispitat će se sve od budžetiranja po četvrtima do toga koliko su stanovnici uključeni u odluke lokalnih vijeća. Analizirat će se i kako funkcionira vertikalna komunikacija između mjesnih odbora, četvrti te nadležnih tijela u gradskoj upravi koja donose konačne odluke o kvartovskim pitanjima. U tu svrhu, provest će se višemjesečno istraživanje, koje uključuje proučavanje svih zakonskih, podzakonskih i gradskih akata koji uređuju formalno-pravne temelje mjesne samouprave, rad na terenu te polustrukturirane intervjue, fokus-grupe i ankete s vijećnicima, gradskim zastupnicima i samim stanovnicima metropole.

– Rezultati analize poslužit će kao temelj za buduće aktivnosti i reforme mjesne samouprave u Gradu Zagrebu. Ovom analizom želimo doći do boljeg razumijevanja rada gradskih četvrti i mjesnih odbora te stvaranja učinkovitijeg, pravednijeg i građanima dostupnijeg sustava – izjavio je sada Andro Pavuna, pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost.