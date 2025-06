FOTO Spektaklom ispred HNK 'Zlatna igla Zagreba' proslavila 90. rođendan

Velikim spektaklom ispred zgrade Hrvatskog narodnog kazališta, jedna od najdugovječnijih modnih manifestacija u ovom dijelu Europe, "Zlatna igla Zagreba" večeras je proslavila svoj 90. rođendan. Svoje najnovije kolekcije, inspirirane buđenjem prirode i raskoši boja koju donosi proljetno-ljetni period, predstavili su Zoran Aragović (BiteMyStyle), Ivana Jurić design, DNK by Nada Došen, Nit by Ana Žarković, Iva Karačić, Tomislav Kuna (Krojački salon Jura), Mirza Šabić (Muška moda Šabić), Petar by Lidija Skočibušić, Milena Rogulj, Irena Kani (Salon vjenčanica Ljubav) i Modni salon Dora.

U njihovim kreacijama pistom su prošetali modeli „zlatne generacije“ 90-ih, a među kojima su se našli Tamara Roglić, Renata Szabo, Ana Krpan, Iris Rajačić, Sandra Žugčić, Mia Šlogar, Livia Butuči i Iris Androšević – Pinjuh te Alen Kulenović, Saša Segedy, Boris Guina i Hrvoje Lindić. Svi oni odrekli su se svojih honorara te novac donirali Udruzi žena oboljelih i liječenih od raka „SVE za NJU“. Za kraj večeri svojim je nastupom i izvedbom nekih od najpoznatijih hitova, okupljene oduševila glazbena diva Nina Badrić.