Tajna pregovora: Amerika želi 12 bilijuna dolara od Rusije, ali što zapravo stoji iza toga?

Prošle godine održana su dva paralelna seta pregovora o završetku rata u Ukrajini. Pregovori koje predvode Sjedinjene Američke Države s Rusijom donijeli su mnoge prijedloge, no nisu postignuti dogovori o teritoriju ili sigurnosnim garancijama. U isto vrijeme, drugi izaslanici iz Kremlja i Bijele kuće razgovarali su o poslovima. Volodimir Zelenski, pozivajući se na ukrajinsku obavještajnu službu, tvrdi da je Rusija obećala Sjedinjenim Državama dogovore vrijedne 12 bilijuna dolara u zamjenu za ublažavanje sankcija. Neki izvori smatraju da je takav paket već dogovoren. U Europi rastu strahovi da bi predsjednik Donald Trump mogao prisiliti Ukrajinu na teške ustupke do lipnja – njegovog krajnjeg roka za mir – kako bi ostvario profit u Rusiji.

Obećanja o obogaćenju uvijek su bila ključna u Putinovoj strategiji. Prije nego što je sastao Trumpa u kolovozu, prema informacijama The Economista, sastavljena je bilješka za Rusko vijeće za nacionalnu sigurnost koja je objašnjavala kako prodati "Najveći posao" Trumpu. Od travnja prošle godine, Kirill Dmitrijev, koji vodi ruski državni fond, sastao se sa Steveom Witkoffom, Trumpovim posebnim izaslanikom, barem devet puta. Osobe bliske Trumpu razgovarale su o kupnji udjela u ruskim energetskim imanjima. Americi su ponuđeni poslovi u arktičkoj nafti, rijetkim metalima, nuklearnim podatkovnim centrima i tunelu ispod Beringovog mora. Obje strane bi mogle imati koristi. Rusija pati od niskih cijena nafte i strožih sankcija, dok predsjednik SAD-a želi rezultate prije izbora u studenom.

Ideja da Amerika može osvojiti nagradu od 12 bilijuna dolara – što je šest puta veći iznos od godišnjeg ekonomskog outputa Rusije – jasno je pretjerivanje koje je dizajnirano da zadovolji Trumpa. Koja bi stvarna nagrada za mir mogla biti? Economist je razgovarao s bivšim dužnosnicima, obavještajcima, energetskim menadžerima i poslovnim savjetnicima kako bi pokušali razlikovati stvarnu vrijednost od lažnog obećanja. Optimisti smatraju da bi jeftina energija Rusije, vitalni minerali i veliki broj potrošača mogli biti izuzetna prilika za zapadne tvrtke. Međutim njihov pregled pokazuje da su stvarna bogatstva samo mali postotak onoga što Kremlj tvrdi. Štoviše, Kina već preuzima prednost u osvajanje tih nagrada.

Iako sankcije možda smanjuju interes zapadnih tvrtki za Rusiju, mnoge su još uvijek zainteresirane. Izvori navode da su zapadne naftne tvrtke već u studenom prošle godine na energetskoj konferenciji u Abu Dhabiju sastale svoje bivše ruske partnere. Mnogi američki odvjetnici radili su prekovremeno prošlog ljeta, nakon što je Trump natjerao Ukrajinu na nove pregovore, kako bi analizirali mogućnosti u slučaju ukidanja sankcija. Već je obavljen velik dio pripremnih radova.

Američka komora trgovine u Rusiji i dalje održava redovite događaje na teme poput hrane, potrošačkih dobara, poreza i ljudskih resursa. Pet američkih tvrtki koje su napustile Rusiju, uključujući Apple i McDonald's, nedavno su registrirale nove zaštitne marke u Rusiji. Prema informacijama The Economista, kada se Putin sastao s Trumpom prošle godine, ponudio je vraćanje imovine vrijedne 5 milijardi dolara koju je Rusija zaplijenila od Exxon Mobila. Kirill Dmitrijev bio je uspješan u svojim naporima da pobudi interes američke poslovne zajednice, kaže Charles Hecker iz RUSI-ja, think-tanka u Londonu.

Prije 2022. godine, zapadne tvrtke u Rusiji bile su uglavnom europske, a ne američke. Sada, Amerika se nada da će, ako Rusiju uspije integrirati, njezine tvrtke imati koristi. Tri glavna područja za profit: rast trgovine, pristup zaplijenjenim imanjima i prilike za vađenje prirodnih resursa.

Trgovina u 2021. godini, kada je Europska unija još uvijek trgovala s Rusijom, iznosila je 90 milijardi eura. To uključuje opremu i strojeve, većinom za industrije nafte i plina, te druge industrijske proizvode. Nasuprot tome, uvoz dobara iz SAD-a u Rusiju iznosio je samo 6 milijardi dolara. Ako Trump i Putin postignu mirovni dogovor, američke tvrtke mogle bi preuzeti veći udio u ruskoj trgovini.

Trgovci robom također bi mogli profitirati od ponovnog otvaranja Rusije. Ruski izvoz energije, hrane i metala sada obrađuju nejasni posrednici, "sjenoviti" tankeri i državom poduprti osiguravatelji koji zaobilaze sankcije. No, ovaj sustav je skup i Rusija bi voljela financijsku pomoć koju zapadni trgovci mogu ponuditi. Kada sankcije padnu, oni će vjerojatno dobiti priliku za dodatnu zaradu na logističkim naknadama i financijskim troškovima ovih trgovina, koje vrijede oko 300 milijardi dolara godišnje.

Još jedna prilika za američke tvrtke može biti povratak na tržište koje su napustile. Kijevska škola ekonomije procjenjuje da 324 američke tvrtke i dalje rade u Rusiji. Iako su njihove ukupne dobiti male, te tvrtke mogle bi ponovo steći vrijednu imovinu u Rusiji, posebno ako se ukinu sankcije.

No, američke tvrtke mogu prodati samo toliko Rusima. Ruska ekonomija manja je od Italije, sa smanjujućom srednjom klasom. U 2021. godini, ukupni godišnji prihodi od 1.500 stranih tvrtki u Rusiji iznosili su samo 18 milijardi dolara.

Što najviše privlači Trumpove izaslanike su mega-projekti koji bi mogli promijeniti svjetska tržišta roba. Rusija raspolaže velikim količinama neiskorištenih resursa u Arktiku. Pomoću dovoljno ulaganja i uz cijenu nafte od 100 dolara po barelu, Arktik bi mogao donijeti 50 milijardi barela nafte. Ove projekte predvodi Rosnjeft, ruska energetska tvrtka, koja planira ulaganje od 160 milijardi dolara. Ove projekte će financirati zapadne tvrtke, a Rusija se nada velikim profitima.

Međutim, stvarnost je takva da bi izlazak Rusije iz sankcija mogao biti vrlo teško izvediv. Sankcije su vrlo teško ukinuti jer zahtijevaju dogovore s Kongresom i napore Europske unije. Čak i ako Trump uspije uvjeriti druge da ponude Rusiji šansu, većina multinacionalnih tvrtki i dalje bi bila oprezna prema ruskim poslovnim uvjetima, s obzirom na rizik političkog kažnjavanja.

Pitanje je hoće li Rusija zaista moći ispuniti svoja obećanja o 12 bilijuna dolara, budući da su ekonomske sankcije teške za ukidanje, a tržište preplavljeno konkurencijom iz drugih dijelova svijeta, uključujući Kinu. U konačnici, mnogi smatraju da su stvarne nagrade od tih megaprojekata mnogo manja od obećanog bogatstva.