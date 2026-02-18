Mišić: Vlada udara na neovisnost i samostalnost, pokrećemo dva postupka pred Ustavnim sudom

Grad Zagreb pokrenut će dva postupka za ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom, a u tome će ga podržati Gradska skupština, potvrdio je predsjednik Matej Mišić. – Svjedoci smo posljednjih tjedana i mjeseci da Vlade svojim postupcima, a onda i vladajuća većina u Saboru svojim postupcima, udaraju na neovisnost i samostalnost, pa i na ustavne ovlasti jedinica lokalne samouprave. To je bio slučaj i prilikom donošenja Zakona o prostornom uređenju, podsjetit ću da je Ustavnom Republike Hrvatske propisano da je prostorno planiranje pod isključivom nadležnošću jedinica lokalne samouprave. Ne želimo da se, temeljem ovih takozvanih Bačićevih zakona, o izgledu naših kvartova odlučuje u nekakvim uredima ministarstva. Tu zadnju riječ mora imati jedinica lokalne samouprave, ali konačno građani da kvartovi izgledaju onako kako oni žele – rekao je Mišić.

Država ovim svojim postupom, naglasio je, zadire u neovisnost i autonomiju jedinica lokalne samouprave i uvodi određene nerealne rokove. – Gdje se u roku od tri godine ne donese urbanistički plan uređenja, država pogoduje investitoru da de facto preuzima izgled kvarta, od strane jedinice lokalne samouprave. Ne želimo pogodovanje profitu kontra javnom interesu i zbog toga i pokrećemo prijedlog za ocjenu ustavnosti zakona o prostornom uređenju – istaknuo je.

Kazao je i kako se "godinama, za vrijeme bivše vlasti, pogodovalo privatnom kapitalu i zbog toga nažalost imamo mnoge neplanski izgrađene i dograđene kvartove". – Drago mi je vidjeti da je dio oporbe na odborima podržao pokretanje ovoga postupka, konkretno iz kluba zastupnika Marije Selak-Raspudić, tako da ovdje se ne radi isključivo o vladajućoj većini u Gradu, vidimo da je i dio oporbe prepoznao neustavnost tog zakona i daje podršku Gradu i Skupštini koja će u konačnici pokrenuti taj prijedlog za ocjenu ustavnosti – rekao je.

Drugi postupak pred Ustavnim sudom odnosi se na doček rukometaša koji je organizirala Vlada, a na kojem je nastupio Marko Perković Thompson. – Nakon što na temelju mog prijedloga Ustavni sud nije odlučio pokrenuti postupak, odnosno nije meritorno odlučio o zaključku Vlade vezanim u doček rukometaša, Grad Zagreb pokreće ustavnu tužbu, gradonačelnik je zatražio i podršku Skupštine, mi ispred SDP-a imamo tu vrlo jasan stav i podržat ćemo gradonačelnika. Ne želimo se uvući u raspravu koja odgovara HDZ-u i njegovim satelitima koji su dio vladajuće nacionalne većine. Ne želimo raspravljati niti o uspjehu rukometaša koji je za nas neosporan. Ne želimo raspravljati niti o jednom pjevaču nego postaviti vrlo jasno pitanje a to je "postoje li i dalje članak 4., članak 128. i članak 129. Ustava koji jasno propisuje o vlasti jedinice lokalne samouprave – istaknuo je Mišić.