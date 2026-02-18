Potpuni obrat! Cure novi detalji šokantne tučnjave Harryja i Williama, ovo mijenja sve

U svojim memoarima "Rezerva", objavljenima 2023. godine, princ Harry detaljno je opisao trenutak kada je verbalni sukob s bratom, princom Williamom, eskalirao u fizički napad. Prema Harryjevim riječima, sve se odvilo 2019. u Nottingham Cottageu, gdje je William stigao "usijan" kako bi razgovarali o njihovom narušenom odnosu. Sukob je navodno planuo kada je William Harryjevu suprugu Meghan Markle nazvao "teškom, bezobraznom i agresivnom", što je Harry protumačio kao puko ponavljanje narativa britanskih tabloida.

Harry tvrdi da je svađa ubrzo prerasla u nešto puno gore, opisujući napad koji je, kako kaže, bio kulminacija dugo nakupljane frustracije. Njegove riječi iz knjige odjeknule su diljem svijeta: - Sve se dogodilo tako brzo. Jako brzo. Zgrabio me za ovratnik, podrapao mi ogrlicu i oborio me na pod. Sletio sam na pseću posudu koja je pukla pod mojim leđima, a komadići su me porezali. Ležao sam tamo na trenutak, ošamućen, a onda sam ustao i rekao mu da izađe - stoji u memoarima. Vojvoda od Sussexa dodao je kako ga je William potom poticao da mu uzvrati udarac, podsjećajući ga na njihove tučnjave iz djetinjstva, što je Harry odbio.

Princ Harry iznio je brojne optužbe o kraljevskoj obitelji i poručuje: Savjest mi je čista

Posljedice ovog događaja bile su jednako dramatične. Harry je napisao kako se William ubrzo vratio "izgledajući pokajnički" i ispričao se. No, prije odlaska, navodno mu je rekao: - Ne moraš reći Meg za ovo - poručio je bratu. Harry je isprva poslušao Williama i nije odmah sve otkrio supruzi, no ona je kasnije primijetila ogrebotine i modrice na njegovim leđima. Njezina reakcija, kako tvrdi, nije bila iznenađenje ni bijes, već je bila "strašno tužna".

Međutim, kako se bliži izlazak nove knjige kraljevskog autora Russella Myersa, "William and Catherine: The Monarchy's New Era: The Inside Story", pojavljuje se i druga strana priče. Izvori bliski princu Williamu sada tvrde kako je Harryjeva verzija događaja uvelike preuveličana te da je opisivanje sukoba na taj način bio "niski udarac". Iako priznaju da su napetosti bile visoke i da su izgovorene oštre riječi zbog kojih se kasnije žalilo, princ William, kako navode, inzistira na tome da nikakvog fizičkog nasilja nije bilo. Dodaju i kako je William u tom periodu branio zaposlenike palače, čije je mentalno zdravlje navodno patilo zbog ponašanja vojvotkinje od Sussexa.