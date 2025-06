Smotra na Zrinjevcu okupila oko 200 školaraca: Popravljali su obuću i nakit, a njihove zadruge podržali su i obrtnici

Udruženje obrtnika uključilo se na poziv Osnovne škole Ivana Mažuranića na ovogodišnjem, 22. izdanju zagrebačke Smotre učeničkih zadruga, koja se održala 4. lipnja na Zrinjevcu. Okupilo se oko 200 učenika osnovnih i srednjih škola te centara za odgoj i obrazovanje, odnosno 43 zadruge, a Ivica Kovač, Mario Dajčar, Goran Jelinek i Inga Dvojković, predstavnici Udruženja, pridružili su se u sklopu aktivnosti vezanih za promociju strukovnih zanimanja. Tako je pročelnik Sekcije dimnjačara Ivica Kovač upoznao mlade s tim pozivom i alatima koji se koriste u radu, a djecu je zanimalo i zašto se ljudi hvataju za gumb kada vide pripadnika njegove struke.

– Priča se veže uz prvog zagrebačkog dimnjačara Bartola Manichara, koji je živio na Kaptolu, a radio na Gradecu. Jednom prilikom kada je carica Marija Terezija prolazila Gornjim gradom, vidjela je malog čovjeka sa zlatnim gumbima na crnoj uniformi i četkama u ruci. Mislila je da je žandar ili vojnik, ali joj je on rekao da je dimnjačar te da čisti dimnjake i tako čuva živote i imovinu svojih sugrađana od požara. To se toliko dojmilo caricu da je izišla iz kočije i uhvatila ga za zlatni gumb. Dimnjačar joj je pak gumb poklonio i rekao da ga uzme za sreću, a carica mu je zahvalila zlatnikom. I od tada ljudi imaju naviku da se hvataju za gumb kada vide dimnjačara jer to navodno donosi sreću – objasnio je Kovač.

Mladi zadrugari pokazali su zavidnu kreativnost i umješnost pri izradi torbica koje su prodavali na štandovima. – Šivali smo ih na mašini. Spajanje tkanina išlo je lagano, ali oko nekih detalja zbilja smo se pomučili jer moraš biti jako precizan – naglasila je Eva.

Njezina kolegica Buga kazala je da obožava rad u školskoj zadruzi jer može naučiti nove stvari koje su primjenjive u svakodnevnom životu. – Možda nekada ne budem mogla pronaći majicu ili hlače po svojoj mjeri pa si uvijek mogu sašiti sama – istaknula je.

Da djeca imaju dobro razvijenu finu motoriku i talent, pokazale su radionice na kojima su mogla probati popraviti obuću i nakit. Zabijanje čavlića, vađenje kristalića pincetom iz posudice ili rukovanje kliještima nije im predstavljalo nikakav problem.

– Nadam se da će neki od njih prepoznati obrtnička zanimanja kao nešto čime će se htjeti baviti jer talent zasigurno posjeduju – prokomentirao je Goran Jelinek, pročelnik Sekcije zlatara i urara. Inga Dvojković, pročelnica Sekcije veterinara i groomera, dovela je i Šapicu, malog modela koji je odmah osvojilo srce školaraca, a na njezinoj radionici posjetitelji su mogli dobiti korisne savjete vezane za kućne ljubimice.