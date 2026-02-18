FOTO Obnavljat će ga cijelo ljeto, koštat će to 1,4 milijuna eura, a znate li tko je uopće izgradio ovaj zagrebački trg?

Najveći trg u novozagrebačkom naselju Zapruđe je Meštrovićev trg, a izgradili su ga sami žitelji ovog kvrta. Nanastao je kroz tzv. samodoprinos, lokalni javni prihod kojim su se financirali zajednički projekti. Trg je desetljećima bio središnje mjesto susreta u kvartu, a na njemu se održavala i zabavno-glazbena manifestacija Dani Zapruđa, koju se stariji stanovnici i danas rado prisjećaju. Upravo bi taj prostor uskoro trebao dobiti novo lice. Podsjetimo, Grad Zagreb pokrenuo je postupak javne nabave za cjelovitu obnovu Meštrovićeva trga, projekt procijenjen na 1,4 milijuna eura bez PDV-a. Početak radova planira se tijekom ljeta, a trajanje je procijenjeno na oko pet mjeseci.

„Meštrovićev trg već je desetljećima središnje mjesto susreta i boravka stanovnika Zapruđa. Njegovom obnovom započinje nova faza uređenja jednog od najvažnijih javnih prostora ovog naselja koje će dobiti suvremen, sigurniji i zeleniji javni prostor, prilagođen svakodnevnom životu stanovnika, ali i budućim generacijama”, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Planiranim zahvatom trg će dobiti suvremenije i kvalitetnije uređenje, uz nove travnjake, igrališta, klupe i više prostora za boravak, kao i naglašavanje 16. meridijana kao prepoznatljivog prostornog motiva. Projekt krajobraznog uređenja predviđa potpunu zamjenu dotrajalog opločenja te obnovu sustava površinske odvodnje, dok rasvjeta i postojeća infrastruktura javne rasvjete ostaju nepromijenjene.

Obnova trga uklapa se u širu priču o razvoju Zapruđa, jednog od prvih planski građenih novozagrebačkih naselja. Stambeni dio kvarta podizan je od 1963. do 1968. godine, s idejom da naselje, osim stanovanja, zadovolji i društvene potrebe stanovnika. Iako dio planirane infrastrukture nikada nije izgrađen, Zapruđe se u vrijeme nastanka smatralo elitnim kvartom, jer su stanove dobivali političari, sportaši, glazbenici i drugi istaknuti građani. Najveći dio naselja izgrađen je montažnim načinom gradnje — betonska konstrukcija zgrada oblagala se karakterističnim oplatama JU-60 i JU-61 s aluminijskim vanjskim pokrovom, zbog čega su zgrade dobile nadimak “limenke”. Krajem 1960-ih, nakon njihove izgradnje, u naselju su podignuti i neboderi.

Podrijetlo imena Zapruđe najčešće se povezuje s njegovim položajem iza nekadašnje željezničke pruge i starog željezničkog mosta preko Save, no naselje se spominje i mnogo ranije. August Šenoa u romanu Zlatarevo zlato iz 1871. navodi Zapruđe kao “imanje i posjed medvedgradski na desnoj obali Save”, vjerojatno misleći na prostor iza riječnog spruda.