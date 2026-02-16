Naši Portali
'NISU U STANJU ODGOVORITI NA IZAZOVE'

Online peticija seli se na papir! Skupljaju potpise za rušenje Tomaševića, vodi ih ovaj vijećnik iz mjesnog odbora

Zagreb: Gradonačelnik Tomašević i predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić održali su zajedničku konferenciju za medije
Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
16.02.2026.
u 12:03

– Zagreb ne smije biti talac eksperimentalnih politika i nesnalaženja u upravljačkim strukturama. Naš grad zaslužuje viziju, odlučnost i rezultate koje trenutna vlast očito ne može isporučiti – zaključuju.

Građanska inicijativa "Akcija" na čelu s Nevenom Boticom, potpredsjednikom Vijeća Mjesnog odbora Hrvatski Leskovac pokreće postupak opoziva zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. – Smatramo kako je, nakon proteka značajnog dijela mandata, postalo evidentno da trenutna gradska uprava nije u stanju odgovoriti na ključne izazove i potrebe građana hrvatske metropole – kažu iz Inicijative.

Odluku o pokretanju inicijative za opoziv temelje na, kako ističu, sustavnom nezadovoljstvu upravljanjem gradom, pri čemu izdvajaju nekoliko ključnih problema. Među njima su kriza u gospodarenju otpadom. Unatoč brojnim obećanjima, kažu, Zagreb se suočava s neadekvatnim sustavom prikupljanja otpada, nečistoćom na ulicama i izostankom dugoročnog rješenja za Jakuševec.Kao dodatne razloge navode infrastrukturnu stagnaciju odnosno česte prometne kolapse te spor tempo obnove i realizacije kapitalnih projekata.

Upozoravaju i na "netransparentnost te kadrovsku politiku", tvrdeći da su, unatoč najavljenoj potpunoj transparentnosti, prisutne brojne kontroverze pri imenovanjima u gradskim poduzećima i ustanovama. Također, ističu da povećanje cijena komunalnih i drugih usluga, kao i ukidanje određenih socijalnih mjera, dodatno financijski opterećuju građane bez vidljivog poboljšanja kvalitete života.

​– Pozivamo sve vijećnike u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, neovisno o stranačkoj pripadnosti, da stave interes građana ispred stranačke stege i podrže ovaj zahtjev. Također, pozivamo građane Zagreba da se pridruže ovoj inicijativi kako bismo zajednički zaustavili daljnje propadanje našeg grada. Zagreb ne smije biti talac eksperimentalnih politika i nesnalaženja u upravljačkim strukturama. Naš grad zaslužuje viziju, odlučnost i rezultate koje trenutna vlast očito ne može isporučiti – zaključuju. Daljnji koraci u vezi s prikupljanjem potpisa i pravnim procedurama, dodaju, bit će objavljeni u narednim danima.
Ključne riječi
Zagreb Akcija građanska inicijativa opoziv Tomislav Tomašević

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Idler 3
Idler 3
12:25 16.02.2026.

Njihvu nesposobnost sme vidli i vu prvem mandatu pa ništ. Doklej god nigdo ne zlazi na izbore bude nam ovak !

