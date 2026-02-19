Pridružite se obrtničkom zboru, s planinarima možete na izlete, a i u udruzi umirovljenika je uvijek veselo

Udruženje obrtnika grada Zagreba najveće je udruženje u Hrvatskoj i predstavlja više od 21 tisuću zagrebačkih obrtnika. Zato je i prirodno da su u njegovim prostorijama mjesto za svoj rad pronašla i obrtnička društva, od kojih se neka mogu pohvaliti tradicijom duljom od stoljeća i pol. Ta društva predstavljaju pravo “obiteljsko blago” zagrebačkog Udruženja. Svi oni svojim radom i uspjesima pronose obrtničko ime i vrijednosti po cijeloj zemlji, a i šire.

Bogata povijest “Slobode” dulja je od stoljeća i pol

Hrvatsko obrtničko kulturno-umjetničko društvo “Sloboda” može se pohvaliti tradicijom duljom od stoljeća i pol, a od njegova nastanka do danas obilježava ga prepoznatljivi urbani zagrebački štih. Bez njih nije mogao proći nijedan važniji događaj u gradu, od dočeka cara Franje Josipa preko otvaranja Hrvatskog narodnog kazališta do sprovoda Stjepana Radića, a ono što je od početka obilježilo rad HOKUD-a jest briga o hrvatskom identitetu. “Sloboda” je uvijek promovirala hrvatsku kulturu i domoljublje.

Prvi zborovođa tadašnjeg Obrtničko-radničkog zbora bio je Gjuro plemeniti Eisenhuth, osnivač prvog zagrebačkog gradskog orkestra 1861. Neizbrisiv trag ostavili su i dirigenti poput Lovre plemenitog Matačića, Jakova Gotovca, Rudolfa Matza i Ivana plemenitog Zajca, koji je uglazbio “Radničku himnu”. Zbor je u početku okupljao 120 pjevača, što je impresivan broj za grad koji je 1873. godine imao tek oko 27.000 stanovnika. Danas, unatoč manjem interesu za zborsko pjevanje, društvo žilavo nastavlja tradiciju s dvadesetak aktivnih članova. Probe se održavaju dvaput tjedno, a rezultati na natjecanjima pokazuju da se uloženi trud itekako isplati.

Svi obrtnici zaljubljenici u zborsko pjevanje i zagrebačku tradiciju pozvani su pridružiti se “Slobodi”, a javiti se mogu na brojeve 099/253 4039 ili 098/171 2097.

“Zanatlija" niže uspjehe u auto-moto sportu

Auto-moto društvo “Zanatlija” još je jedan “dragulj u kruni” društava zagrebačkog Udruženja. Osnovano je 7. siječnja 1951. u velikoj dvorani Zanatske komore u tadašnjoj Ilici 49, a iako je u 75 godina neprekidnog rada promijenilo nekoliko naziva, ostalo je duboko ukorijenjeno u zagrebačkoj obrtničkoj zajednici i hrvatskom auto-moto sportu.

Klub su osnovali obrtnici koji su željeli imati vlastitu platformu za sportska natjecanja i promovirati obrtničke vrijednosti, a riječ je o jednom od najuspješnijih i najtrofejnijih društava koja djeluju u Udruženju. Sudjelovali su u moto-utrkama, rallyjima, auto slalomu, kronometrima, ocjensko-spretnosnim vožnjama i kartingu, pri čemu se mogu pohvaliti i brojnim naslovima nacionalnih prvaka i ekipnim uspjesima, uključujući naslov klupskog prvaka Hrvatske u auto slalomu 2023.

Posljednjih godina, pod vodstvom predsjednika Marina Vukovića, privukli su mnogo mladih vozača, sutkinja i sudaca te doživjeli revitalizaciju, a danas organiziraju i atraktivna natjecanja poput Memorijala “Krešo Merlić – Merla” na Poligonu Kockica, Mrzlog OSV-a i drugih evenata Otvorenog prvenstva Zagreba.

Svi obrtnici ljubitelji oktanskoga sporta koji žele postati članovi, mogu se prijaviti na e-mail amk.zanatlija.zagreb@gmail.com ili na broj telefona 099/811 3748.

Neumorno osvajaju vrhove, a imaju i školu za početnike

Hrvatsko planinarsko društvo “Zanatlija” također je osnovano je 1951. godine u velikoj dvorani Matice hrvatskih obrtnika u Ilici 49, a prvi predsjednik bio je zidarski obrtnik Franjo Durlen. Danas broji oko 120 članova, a oni se okupljaju svake srijede u 19 sati u Obrtnom domu na Trgu Mažuranića 13. Za blagdane organiziraju posebne veselice, poput proslave Martinja ili fašnika, a redovito i doček Nove godine.

Uz klasične planinarske izlete, organiziraju i one turističke, prilagođene svim uzrastima i stupnjevima kondicije, budući da uvijek nude lakšu i zahtjevniju rutu. Obišli su cijelu Hrvatsku te osvojili vrhove u Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Italiji i Austriji. U suradnji s Hrvatskim planinarskim savezom također organiziraju planinarsku školu kako bi i početnici i iskusniji članovi stekli potrebna znanja i sigurnost.

Želite li se šetati prirodom, osvajati Sljeme ili daleke vrhove, pridružite se HPD-u “Zanatlija”. Obrtnici se mogu prijaviti putem e-maila hpd.zanatlija.zg@gmail.com ili na telefon 095/390 4797.

Udruga za aktivan život u trećoj dobi uz fešte

Zagrebački obrtnici ne posustaju ni u trećoj životnoj dobi. Udruga umirovljenika obrtnika Zagreb pravo je mjesto za druženje i aktivan život. Samo u 2025. godini organizirali su osam izleta, od Kumrovca, Stubičkih Toplica i Slunja do Kloštra Podravskog, Bregane, Splita i Dubrovnika, a njihov božićni domjenak kao i tradicionalne fešte za Valentinovo, Dan žena, Martinje uvijek su pune veselja i smijeha.

Udruga ima 74 aktivna člana, a pozivaju umirovljene obrtnike da im se pridruže, upoznaju nove prijatelje i uživaju u zajedničkim trenucima. Dođite, čeka vas veselo društvo i mnoštvo lijepih izleta, poručuju, a svi zainteresirani mogu se prijaviti na broj 098/ 480 263.

Ekipa za rekreaciju, ali i sjajne rezultate na natjecanjima

Kuglački klub “Obrtnik-Torbar” utemeljen je 1949. godine. Proizašao je iz Sekcije torbara, pa od samih početaka nosi snažnu povezanost s obrtničkom tradicijom Zagreba, a tijekom svih ovih godina ostao je aktivan i uspješan. Trenutačno u klubu trenira 19 aktivnih i 16 povremenih članova. Ponosni su na nastup seniorske ekipe u 2. Hrvatskoj kuglačkoj ligi – centar, gdje su zauzeli solidno četvrto mjesto. Mlađi igrači natjecali su se na turnirima u kategorijama U23, U18 i U14, ostvarivši vrlo dobre rezultate i pokazavši perspektivu za budućnost.

Lani je “Obrtnik-Torbar” bio domaćin i sudionik jubilarnog, 70. izdanja Kuglačkih igara obrtničkih i zanatskih klubova Hrvatske, koje se održalo u Umagu. Mogu se pohvaliti zlatom ženske ekipe te srebrom muškoga tima, kao i dobrim rezultatima u pojedinačnim i kategorijama parova na tome natjecanju.

Uspjesi potvrđuju da “Obrtnik-Torbar” nije samo mjesto za rekreaciju, već ozbiljan sportski kolektiv koji njeguje obrtničke vrijednosti, upornost, timski duh i radost kretanja. A ako ste obrtnik i želite trenirati kuglanje, prijaviti se možete na broj 091/ 4847 169.