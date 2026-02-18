Putnici tvrde da se u busu 234 ne može kupiti karta kod vozača, ZET ima objašnjenje

Karti za kupiti nema, ali kontrola ih svejedno traži. Kaže nam tako Zagrepčanka koja se autobusnom linijom 234, koja spaja Glavni kolodvor s Laništem, vozi svaki dan. Dodaje da se putnici često susreću i s prepunim vozilom, a s obzirom na gradske gužve, nerijetko se dogodi i da autobus s polazišta ne krene na vrijeme. Naravno, to uglavnom rezultira skupljanjem mnoštva ljudi na autobusnim stanicama koji, u velikoj većini, ne mogu istovremeno ući u vozilo i otputovati do željenog cilja. Unatoč tomu, ne ustručavaju se ipak pokušati ući u vozilo i zauzeti mjesto. U tom odjednom naletu, slobodna se mjesta popune u tren oka i do slobodnih rukohvata teško je doći. Prilično očigledno, prepričava Zagrepčanka, zbog manjka prostora i slobodnih mjesta, putnici se međusobno isprepliću ne bi li uspjeli zadržati ravnotežu kada autobus napokon krene. I to ako uopće za svoju vožnju uspiju kupiti kartu. One koje vrijede 30 minuta, ali i ostale često kod vozača nedostaju, kaže naša čitateljica.

Prilikom pokušaja kupovine istih, putnici se redovito susreću vozačevim odmahivanjem ruke ili jednostavnim "sjednite", a situacija je to koja se lako može zakomplicirati ako se na idućoj stanici u vozilo ukrcaju kontrolori karata, što se također događalo. S putnikova stajališta, može odabrati jednu od dviju metoda; voziti se bez karte, a time i prihvatiti rizik moguće kazne za nepropisnu vožnju ili otići do obližnjeg prodajnog mjesta i ondje kupiti kartu te pričekati idući termin polaska autobusa, prepričava Zagrepčanka. U slučaju da se odluči za drugu, sigurniju metodu, autobus će čekati minimalno dvadeset minuta, koliko je vrijeme između dva polaska, a ukoliko je prometna "špica", čak i duže. Iako činjenica da se karta kod vozača ne može kupiti nije svakodnevna, naša čitateljica i svakodnevna putnica na liniji 234, kaže nam da se to u ovom busu događa često, a za posljednji put zapamtila je da je bila zadnja subota u siječnju. A zašto se karta ne može kupiti kod vozača, je li to situacija koja se ponavlja, jesu li primijetili da još neke linije ostaju bez voznih karata te jesu li se Zagrepčani žalili njima na problem s busom 234, pitali smo ZET.

– Zbog prirode vozačkog posla i nemogućnosti držanja većih svota novaca postoji mogućnost da, uslijed pojačane prodaje u prethodnim kružnim vožnjama, vozači nakratko nemaju na raspolaganju dovoljan broj karata. Međutim, riječ je o izoliranim slučajevima, a ne pravilu. Dakako, ukoliko je to moguće oni i tijekom smjene obnavljaju zalihu, no svakako ćemo i dodatnim aktivnostima nastojati osigurati nesmetanu prodaju u vozilima – kazao nam je Domagoj Zeba, glasnogovornik ZET-a, iz kojeg su nam poručili i da su "slobodni napomenuti kako se sve vrste karata mogu preuzeti i na brojnim lokacijama prodajne mreže uoči putovanja, kao i putem aplikacije MojZET koja služi upravo kako bi plaćanje prijevozne usluge bilo još dostupnije i jednostavnije".

O problemima linije 234 već smo pisali, ali ne u kontekstu karata. Podsjetimo, jedna je to od linija na koju su 2024. uključeni rabljeni autobusi pristigli iz Austrije. Iako su izvana busevi iz Beča izgledali kao klasični ZET-ovi "harmonikaši", unutrašnjost s crvenim sjedalima i natpisom "Wagen halt!" odavala je njegovo podrijetlo. Problem je tada bio u tome što u autobus nisu bili ugrađeni validatori karata ni sustav za informiranje putnika pa se vožnja nije mogla naplatiti, a broj linije i smjer bili su ispisani na papiru ispod vjetrobrana. To se, u međuvremenu, naravno, popravilo.