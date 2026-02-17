Teška nesreća kod Sesveta: Automobil izletio u šumu i planuo, jedna osoba poginula

Jedna osoba poginula je u prometnoj nesreći koja se oko ponoći dogodila kod Sesveta. Kako navode 24sata, automobila je na Budenečkom putu izletio s ceste u šumu te se zabio u stablo. Izbio je požar, a osoba je ispala iz automobila te poginula. Vatrogasci su ugasili požar te srušili stablo kako bi izvukli automobil. Više informacija o prometnoj nesreći bit će poznato po završetku očevida.
Oko pola sata kasnije, na Novoj cesti u Zagrebu izbio je požar automobila. Nakon što su vatrogasci ugasili buktinju, utvrđeno je kako je potpuno izgorjela Opel Corsa, dok je djelomično izgorio Hyundai i20. Zbog topline je oštećeno još jedno vozilo.Još jedan nalet zime u Hrvatskoj: Pogledajte što nas čeka, moguć je i obilan snijeg
OSVJEŽILA JE IZGLED
FOTO Lijepa voditeljica Dnevnika napravila značajnu promjenu imidža! Pogledajte kako sada izgleda
BIVŠI KANDIDAT
Edin iz 'Braka na prvu' u showu nije pronašao ljubav: Danas više ovako ne izgleda, a podijelio je i sretnu vijest
dnevni horoskop
Danas nam dolazi pomrčina Sunca: Donijet će nam revoluciju i jednom znaku život promijeniti iz korijena
NIJE SNAGA