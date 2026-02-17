Naši Portali
ZABIO SE U STABLO

Teška nesreća kod Sesveta: Automobil izletio u šumu i planuo, jedna osoba poginula

Prometna nesreća između motora i osobnog vozila u Ulici Donje Svetice
Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL, Ilustracija
VL
Autor
Vecernji.hr
17.02.2026.
u 07:49

Oko pola sata nakon tragedije kod Sesveta, na Novoj cesti u Zagrebu izbio je požar automobila

Jedna osoba poginula je u prometnoj nesreći koja se oko ponoći dogodila kod Sesveta. Kako navode 24sata, automobila je na Budenečkom putu izletio s ceste u šumu te se zabio u stablo. Izbio je požar, a osoba je ispala iz automobila te poginula. Vatrogasci su ugasili požar te srušili stablo kako bi izvukli automobil. Više informacija o prometnoj nesreći bit će poznato po završetku očevida. 

Oko pola sata kasnije, na Novoj cesti u Zagrebu izbio je požar automobila. Nakon što su vatrogasci ugasili buktinju, utvrđeno je kako je potpuno izgorjela Opel Corsa, dok je djelomično izgorio Hyundai i20. Zbog topline je oštećeno još jedno vozilo. 
