POLICIJA NA TERENU

Užas u Sesvetama: 'Ulica je bila puna krvi, čuo sam da je netko izboden nožem'

Zagreb: Mjesto napada na muškarca u Ninskoj ulici u Sesvetama
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
18.02.2026.
u 21:07

Prema informacijama iz policije, žrtva je ozlijeđena i prevezena u KB Dubrava

Ninska ulica u Sesvetama bila je poprište incidenta u kojem je jedna osoba ozlijeđena. Svjedoci su za 24 sata ispričali da su oko 19 sati u tom dijelu Zagreba primijetili tri policijska vozila i postavljenu traku, dok je prizor na ulici bio prepun krvi.

"Prolazio sam i vidio kako policija postavlja traku. Čuo sam da je netko navodno izboden nožem", rekao je jedan od prolaznika. Policajci su brzo reagirali i pozvali vatrogasce da isperu krvavu scenu. Prema informacijama iz policije, žrtva je ozlijeđena i prevezena u KB Dubrava, a rane koje je zadobila nisu posljedica vatrenog oružja. Iako su okolnosti napada još uvijek u fazi utvrđivanja, policija nastavlja istraživanje. 

policija Sesvete

DP
Drug Pajdas
21:28 18.02.2026.

Opet se neka časna sestra sama ubola s leđa.

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
21:48 18.02.2026.

Kad te moja čakija ubode....

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
21:48 18.02.2026.

Kad te moja čakija ubode....

