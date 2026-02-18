Užas u Sesvetama: 'Ulica je bila puna krvi, čuo sam da je netko izboden nožem'

Ninska ulica u Sesvetama bila je poprište incidenta u kojem je jedna osoba ozlijeđena. Svjedoci su za 24 sata ispričali da su oko 19 sati u tom dijelu Zagreba primijetili tri policijska vozila i postavljenu traku, dok je prizor na ulici bio prepun krvi.

"Prolazio sam i vidio kako policija postavlja traku. Čuo sam da je netko navodno izboden nožem", rekao je jedan od prolaznika. Policajci su brzo reagirali i pozvali vatrogasce da isperu krvavu scenu. Prema informacijama iz policije, žrtva je ozlijeđena i prevezena u KB Dubrava, a rane koje je zadobila nisu posljedica vatrenog oružja. Iako su okolnosti napada još uvijek u fazi utvrđivanja, policija nastavlja istraživanje.