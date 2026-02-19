Burna rasprava: 'Dabro se klanja Paveliću''; Kukavica: 'Gdje je Hrebak bio kada se gazio Domovinski rat, Thompsonu zabranjivalo...'

U emisiji Otvoreno na HRT-u gosti su komentirali slučaj Josipa Dabre koji je otvorio brojna pitanja unutar vladajuće koalicije. HSLS je postavio rok za 'resetiranje' koalicije, dok Domovinski pokret odbacuje optužbe i govori o ideološkoj hajci.

Članica Predsjedništva HSLS-a Nevenka Đurić Lastrić poručila je da HSLS ne vidi problem u koaliciji kao takvoj, nego u jednoj osobi. "Ovdje nije problem HSLS. Ovdje je problem jedna osoba, a ta osoba je Josip Dabro, koji ima antidemokratsku i antihrvatsku agendu. On jasno podriva i nasrće na ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske i mi kao HSLS smo rekli da je to linija preko koje ne možemo ići kao liberali", rekla je. Naglasila je da HSLS svojim postupcima ne želi razarati koaliciju niti stvarati probleme, nego smatra da je riječ o političkoj odgovornosti te ponovila: "Gospodin Josip Dabro je tu jedini problem." Na pitanje znači li zahtjev za njegovim odlaskom gubitak većine i ulazak u manjinsku vladu, Đurić Lastrić odgovorila je da nije riječ o ultimatumu. "Možda zvuči kao ultimatum, ali ovo je prijedlog. Liberali su uvijek bili razumni. Dali smo razuman rok u kojem se ovakve stvari mogu razriješiti na normalan način. Imali smo i dalje imamo vrlo uspješnu suradnju s HDZ-om već deset godina. Nemamo problem s DP-om, nego s jednim čovjekom za kojeg nisam sigurna da je svjestan funkcije koju obnaša, ali sam sigurna da je nije dostojan", rekla je.

Predsjednik Kluba zastupnika Domovinskog pokreta Ivica Kukavica rekao je da je jasno kako je vladajuća koalicija sastavljena od različitih političkih opcija, ali da upravo to i jest bit koalicije. "Koalicija znači poštivanje različitosti. Mi iz Domovinskog pokreta u protekle dvije godine podržavali smo sve ono što je bilo zajedničko kako bi Vlada funkcionirala. Iznenadilo me što je kolega Hrebak krenuo retorički toliko grubo prema Domovinskom pokretu i rekao da je deset godina bez Domovinskog pokreta bilo mirnije, lakše i tečnije. Poznajem kolegu Hrebaka, surađujemo u jednoj općini i iznenađenje mi je da s tog liberalnog spektra dolazi na ovako radikalnu političku poziciju", rekao je Kukavica. Kukavica je ustvrdio da se Domovinskom pokretu nameću dvostruki kriteriji te upitao: "gdje je kolega Hrebak bio do sada? Gdje je bio kada se gazio Domovinski rat, kada se Marku Perkoviću Thompsonu zabranjivalo pjevanje, kada se HOS kao legalna postrojba degradirala, kada se pljuvalo po žrtvama? Zašto tada nije bilo ultimatuma?" Kukavica je odbacio tvrdnje da Domovinski pokret želi smanjivati prava nacionalnim manjinama.

Nevenka Đurić Lastrić reagirala je na tvrdnje izrečene u raspravi, poručivši da se, kako je rekla, u potpunosti brkaju teze te da slučaj nema veze s Domovinskim pokretom kao strankom. "Ovdje nije riječ o Domovinskom pokretu. Ja ću ponoviti, ovdje je riječ o gospodinu Dabri. Ako imate jednog čovjeka koji jedan vikend pjeva, pleše, svira, što god već radi, klanja se Anti Paveliću, dakle ustaškom režimu, a onda dođe pred kamere i kaže da to nije učinio, onda nas sve ovdje pravi blesavima", rekla je. Zaključila je da je Josip Dabro za HSLS neprihvatljiv partner u vladajućoj većini kazavši: "Mi kao HSLS ne želimo sjediti za istim stolom s osobom koja veliča Antu Pavelića. Takva osoba se, zapravo, s gnušanjem odnosi prema Domovinskom ratu, koji su branitelji iznijeli krvlju, i na taj način podriva ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske i vrijeđa zdravu pamet naših građana".

Saborski zastupnik HDZ-a Nikola Mažar ocijenio je da se politička situacija treba sagledavati kroz činjenice, a ne kroz pojačane tenzije koje su se pojavile u javnosti. "Kada je ova situacija izašla, i na vladajućoj koaliciji, gdje je bio i gospodin Kukavica, jasno smo rekli da je neprimjerena, štetna i da nije dobra. Nakon toga imali smo tri odbora na kojima se razmatrao novi ministar, doktor Sučković, profesor Ružić, a na tim odborima bio je i član HSLS-a koji je zajedno s nama glasovao. Kada se s jedne strane diže tenzija, u činjenicama se često vidi odgovor", rekao je Mažar. Naglasio je da je vladajuća koalicija odraz političkih opcija kojima su građani dali povjerenje te da je riječ o demokratskom okviru koji jamči različitosti. Na pitanje znači li zahtjev predsjednika HSLS-a Hrebaka zapravo ultimatum predsjedniku Vlade i hoće li doći do preslagivanja većine, Mažar je poručio da HDZ ne djeluje na taj način. "Premijer je tamo gdje treba biti, gdje je dobio povjerenje za treći mandat – da vodi brigu o razvoju i napretku Republike Hrvatske. I kolegica Đurić i gospodin Hrebak vrlo su jasno rekli da nema ultimatuma i da nema ucjenjivanja. Hrvatska demokratska zajednica nikada ne ide putem ultimatuma, niti ih daje niti ih prima, a premijer Andrej Plenković to je pokazao i ranije", rekao je. Istaknuo je da ni HSLS ni Domovinski pokret, kako su i sami naglasili, nemaju namjeru rušiti Vladu niti biti remetilački faktor.

Politički tajnik SDP-a Saša Đujić rekao je da raspravu o stanju u vladajućoj koaliciji promatra s nevjericom, istaknuvši da se, kako je rekao, ne zna bi li se smijao ili plakao. "Ova trojica ljudi ovdje kraj mene vode ovu zemlju, upravljaju ovom zemljom i vode Vladu. A slika koju gledamo je potpuni kaos", rekao je Đujić. Ustvrdio je da se koalicijski partneri međusobno javno vrijeđaju i optužuju, dok istodobno tvrde da je sve u redu. "HSLS svoje partnere naziva glupanima, zaostalima i radikalima, a oni njega nazivaju čovjekom koji ne poštuje temeljne hrvatske vrijednosti i Domovinski rat. S druge strane, iz HDZ-a se poručuje da se ništa ne događa, da nema ultimatuma i da je sve super", rekao je.

Nevenka Đurić Lastrić odbacila je tvrdnje SDP-a da je riječ o političkom igrokazu i poručila da HSLS ozbiljno pristupa situaciji. Naglasila je da se ne radi o borbi za biračko tijelo, nego o odgovornosti, te ustvrdila da Đujić iz SDP-a ne razumije ustavni poredak, što je, prema njezinim riječima, vidljivo i iz ranijeg djelovanja te stranke. Istaknula je da predsjednik HSLS-a Dario Hrebak nije koristio uvrede poput onih koje mu se pripisuju te podsjetila da je upravo SDP-ov vrh više puta Josipa Dabru nazivao „glupim desničarom“, i to javno, na televiziji. Naglasila je da frustracija proizlazi iz ponašanja Josipa Dabre, koji, kako kaže, čini naivne poteze i pritom građane dovodi u zabludu tvrdeći da nešto nije rekao iako jest.

Nikola Mažar poručio je da je HDZ uvijek spreman za izbore, ali da to u ovom trenutku nije ključno jer su izbori održani prije godinu i pol dana i nova vlada ima legitiman mandat. Podsjetio je da je HDZ na svim razinama – europskoj, lokalnoj i parlamentarnoj – ostvario snažne rezultate te ustvrdio da građani nisu prihvatili, kako je rekao, protuustavne pokušaje SDP-a da preko Zorana Milanovića dođe na vlast. Naglasio je da će izbori biti održani u redovnom roku te da aktualna Vlada radi posao za koji je dobila povjerenje građana. Kao dokaz naveo je međunarodnu poziciju Hrvatske, istaknuvši Plenkovićeve aktivnosti u Indiji, Münchenu i Zagrebu, koji je, kako je rekao, bio političko središte međunarodnih susreta, kao i kontakte s američkim državnim tajnikom. Osvrnuo se i na kritike SDP-a, ustvrdivši da u toj stranci još uvijek postoji frustracija zbog postizbornih odnosa i činjenice da su ponovno završili u oporbi, piše HRT.

Josip Dabro na svojoj Facebook stranici objavio je ispriku voditelja emisije Otvoreno Mislava Togonala koji će njegov demantij objaviti u večerašnjoj emisiji.