Uhićenja diljem zemlje, USKOK spominje pet županija, otkrili u što sumnjaju
POSJETILI SVJETSKU IZLOŽBU EXPO U JAPANU

Predstavnici zagrebačkih obrtnika: Pokazali smo i u Osaki da globalnom tržištu možemo ponuditi vrhunske proizvode i usluge

Foto: Udruženje obrtnika grada Zagreba
VL
Autor
Udruženje obrtnika grada Zagreba
16.10.2025.
u 11:00

Jačanju gospodarskih veza posebno je pridonio forum koji je okupio zastupnike više od 50 institucija, organizacija i tvrtki, stvarajući prostor za razmjenu ideja o potencijalnim suradnjama

Hrvatska delegacija, predvođena predsjednikom Vlade Andrejom Plenkovićem, posjetila je u drugoj polovini rujna Japan kako bi sudjelovala na Svjetskoj izložbi Expo 2025 u Osaki u povodu obilježavanja Nacionalnog dana Republike Hrvatske na toj prestižnoj globalnoj manifestaciji. Posjet je označio važan korak u jačanju bilateralnih odnosa između Hrvatske i Japana, zemlje poznate po svojoj tehnološkoj superiornosti, gospodarskoj snazi i dubokoj kulturnoj tradiciji. Središnji dio posjeta bio je Gospodarski forum Japan – Hrvatska, koji je okupio više od 50 japanskih institucija, organizacija i tvrtki, pružajući platformu za razmjenu ideja i uspostavljanje poslovnih kontakata.

U hrvatskoj delegaciji nalazili su se ključni predstavnici gospodarskog sektora, uključujući članove Udruženja obrtnika grada Zagreba i Obrtničke komore Zagreb. Među njima su bili predsjednik Udruženja obrtnika grada Zagreba Ivica Zanetti, potpredsjednik Obrtničke komore Zagreb i predsjednik Udruženja obrtnika Dugo Selo Marko Cesar, predsjednik Udruženja prijevoznika Zagreb Zdravko Bubnić te počasni predsjednik Obrtničke komore Zagreb Mirza Šabić. Njihova prisutnost naglasila je važnost hrvatskog obrtništva i malog poduzetništva u promicanju gospodarskog potencijala Hrvatske na međunarodnoj sceni.

Tijekom boravka u Japanu, zagrebački obrtnici imali su priliku za izravne susrete s najvišim državnim dužnosnicima, uključujući premijera Andreja Plenkovića i ministra gospodarstva Antu Šušnjara. Kako je istaknuo Ivica Zanetti, predsjednik Udruženja obrtnika grada Zagreba, ovi neformalni susreti bili su iznimno uspješni i pružili su priliku za promicanje obrtništva.

– U svom pozdravnom govoru premijer Andrej Plenković naglasio je kako mu je drago da su i hrvatski obrtnici bili prisutni te kako se u tom trenutku sve što vrijedi u našem gospodarstvu našlo u Japanu – rekao je Zanetti, naglašavajući važnost prisutnosti obrtnika na ovom događaju.

Posebno je istaknut prijam u organizaciji ministra gospodarstva Ante Šušnjara u povodu Nacionalnog dana Hrvatske na Expu. Okupio je brojne goste iz Hrvatske i Japana, stvarajući idealnu platformu za neformalne razgovore i umrežavanje. Mirza Šabić, počasni predsjednik Obrtničke komore Zagreb, naglasio je važnost takvih susreta.

– Bila je to dobra prilika da razgovaramo s predstavnicima državnih institucija u smislu naše otvorenosti za suradnju i unaprjeđenje odnosa. Smatram da je ovakav tip neformalnih susreta možda važniji od formalnih. Ovdje imate priliku komunicirati s važnim ljudima i pokušati pronaći zajednički interes u rješavanju pojedinih problema ili pokretanju novih suradnji. Riječ je o jednoj vrsti tihe diplomacije – kazao je Šabić.

Zagrebački obrtnici nisu u Osaku otišli praznih ruku. Iskoristili su svjetsku pozornicu Expa kako bi promicali hrvatsko obrtništvo i predstavili vrhunske proizvode koji odražavaju tradiciju i inovativnost. – Visokim predstavnicima japanskih vlasti i gospodarstva darovali smo proizvode naših obrtnika, poput kišobrana izrađenog u poznatom zagrebačkom obrtu Kišobrani Cerovečki. Ovo je bila dobra prilika za sklapanje kontakata i poznanstava, ali i promocije našeg obrtništva. Mi imamo što pokazati svijetu, imamo vrhunske proizvode koje treba prezentirati i plasirati na svjetska tržišta – rekao je Zanetti.

Gospodarski forum Japan – Hrvatska predstavljao je vrhunac posjeta, omogućivši hrvatskim obrtnicima i poduzetnicima uspostavljanje kontakata s japanskim partnerima. – Bila je to dobra prilika da upoznamo nove ljude i uspostavimo kontakte, kako iz Japana, tako i iz Hrvatske – istaknuo je Šabić.

Forum je okupio predstavnike više od 50 japanskih institucija, organizacija i tvrtki, stvarajući prostor za razmjenu ideja o potencijalnim suradnjama u područjima poput turizma, obrtništva i tehnologije. Zanetti je napomenuo kako su ovi razgovori otvorili vrata za buduće projekte, posebice u područjima gdje Hrvatska može ponuditi jedinstvene proizvode i usluge, dok Japan donosi tehnološku stručnost i globalno tržište.

Jedan od najupečatljivijih trenutaka posjeta bila je projekcija promotivnog filma Udruženja obrtnika grada Zagreba, koji je predstavljen japanskim domaćinima. Film je na atraktivan način prikazao bogatu tradiciju zagrebačkog obrtništva, od zanatskih vještina duboko ukorijenjenih u hrvatsku kulturu do suvremenih inovacija koje privlače globalnu pozornost.

– Ovo je bila prilika da se Udruženje obrtnika grada Zagreba predstavi promotivnim filmom japanskim domaćinima. Film je pomogao premošćivanju kulturnih razlika i približavanju hrvatskog obrtništva japanskoj publici – kazao je predsjednik Udruženja obrtnika grada Zagreba.

Zemlja Izlazećeg Sunca ostavila je jak dojam na zagrebačke obrtnike. – Što se tiče Japana, mogu reći da sam impresioniran. Narod je poseban, država organizirana, ali treba imati na umu da je u očima nas Europljana to sasvim druga kultura i drugi svijet. Tako da neke stvari, iako su fenomenalne, nisu primjenjive kod nas. Ali bilo je to zanimljivo iskustvo – zaključio je Šabić.
