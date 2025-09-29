Naši Portali
REZIME VIKENDA NA ZAGREBAČKIM PROMETNICAMA

U Frankopanskoj pijana vozačica udarila u auto na semaforu, a rekorder u Sesvetama vozio s 2,76 promila bez vozačke

Autor
Večernji.hr
29.09.2025.
u 15:51

Od ukupno 82 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, kod 14 vozača (17,1%) izmjerena je koncentracija veća od 1,5 g/kg. Policija je zabilježila i 13 mladih vozača (15,8%) koji su vozili pod utjecajem alkohola

Tijekom vikenda  na području Policijske uprave zagrebačke provedena je preventivno-represivna akcija pojačanog nadzora vozila i vozača s ciljem suzbijanja najtežih prometnih prekršaja. Policija je utvrdila ukupno 1.327 prometnih prekršaja, među kojima prednjače prekoračenja brzine (534), nekorištenje sigurnosnog pojasa (148), nepropisna uporaba mobitela (111) te vožnja pod utjecajem alkohola (82). Evidentirano je i 20 prekršaja vožnje neregistriranim ili tehnički neispravnim vozilom, 10 upravljanja prije stjecanja prava, šest vožnji pod zabranom te 416 ostalih prekršaja.

Najveća izmjerena koncentracija alkohola zabilježena je u subotu navečer u Sesvetama. Policija je zaustavila 52-godišnjaka koji je vozio automobil zagrebačkih registracija bez položenog vozačkog ispita, za vrijeme dok je imao 2,76 g/kg alkohola u organizmu. Osim što nije bio vezan sigurnosnim pojasom i vozio je s isteklom prometnom dozvolom, izgubio je nadzor nad vozilom te sletio s kolnika i udario u betonski zid. Srećom, nastala je samo materijalna šteta.

U nedjelju rano ujutro u Frankopanskoj ulici u centru Zagreba 47-godišnja vozačica upravljala je automobilom s 1,45 g/kg alkohola u krvi. Kretala se trakom za suprotni smjer te udarila u automobil riječkih oznaka kojim je upravljao 36-godišnji državljanin Bangladeša. Vozilo je u tom trenutku bilo zaustavljeno na semaforu zbog crvenog svjetla. U nesreći je nastala materijalna šteta. Od ukupno 82 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, kod 14 vozača (17,1%) izmjerena je koncentracija veća od 1,5 g/kg. Policija je zabilježila i 13 mladih vozača (15,8%) koji su vozili pod utjecajem alkohola. Deset osoba testirano je na prisutnost droga, no svi su nalazi bili negativni. Policija ističe da će slične akcije provoditi i ubuduće, s ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu.
