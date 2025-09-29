Navijač zaspao na stadionu, probudili ga tek vatrogasci: 'Dinamo se voli svim srcem... ali nakon tekme se ide doma'

Zagrebački vatrogasci u noći s nedjelje na ponedjeljak imali su nesvakidašnju intervenciju na Maksimirskoj cesti 128, ispod zapadne tribine stadiona GNK Dinamo. Kako su javili, u 2:29 sati pozvani su na tehničku asistenciju nakon dojave policije da je jedan navijač ostao zaključan na stadionu. Čini se da je u želji da ostane "do zadnje minute“ prespavao pod tribinom nakon jučerašnjeg ogleda Dinama i Slaven Belupa.

Vatrogasci su brzom akcijom – uz pomoć alata i uklanjanja jedne karike na lancu – otvorili vrata i oslobodili muškarca. – Dinamo se voli svim srcem... ali nakon tekme se ide doma! – poručili su vatrogasci na svojoj Facebook stranici.