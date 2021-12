Tomaševićeva izmjena mjere roditelj-odgojitelj prihvaćena većinom glasova

Burno, glasno, u nekim trenutcima gotovo i agresivno bilo je na današnjoj sjednici Gradske skupštine, a glavna tema nije bio gradski proračun, koji je donešen većinom glasova, već mjera roditelj odgojitelj. Odluka kojom se ona smanjuje na 1000 kuna uvrštena je na dnevni red po hitnom postupku, a samo njeno uvrštavanje oporbeni su zastupnici proglasili protuzakonitim, pa čak i protuustavnim. No, unatoč cjelodnevnoj raspravi i prepucavanju, izmijenjena odluka prihvaćena je većinom glasova. To znači da će se roditeljima odgojiteljima naknada smanjiti, ali i da će se moći zaposliti te svoju djecu staru od tri do šest godina na jesen poslati u jedan od 60 gradskih vrtića.

No iako je odluka došla po hitnom postuku, došli su istog dana i amandmani oporbenih klubova zastupnika. HDZ je podnio četiri a Domovinski pokret tri, i oba se ukratko svode na izmjene kojima se naknada roditeljima-odgojiteljima s 1000 kuna, koliko želi Grad, podiže na iznose od 4850 (HDZ) te 5050 kuna (DP), te vraća da mjera vrijedi do 15. godine djetetova života (DP), odnosno do polaska u školu. (HDZ).

- Želimo da se vi obvežete da ćete uspjeti ostvariti porast od 30 posto djece ako usvojite mjeru - rekao je Lovro Marković (Most) još kao repliku na izvješće predlagatelja iz Grada, dok je Trpimir Goluža (Most) predlagateljici poručio da treba dati ostavku jer se za izvješće koristila podacima iz popisa stanovništva. Rasprava je bila žustra, a bilo je i prepucavanja.

- Mi provodimo i nacionalnu i lokalnu politiku, što je nešto o čemu vi možete samo sanjati - odgovorio je Mislav Herman (HDZ) gradonačelniku Tomaševiću kad mu je ovaj prigovorio što je protiv ove mjere u Zagrebu, no na nacionalnoj razini u Saboru taj je prijedlog odbio. Goluža je, pak, analizu koju su napravili vladajućima nazvao tendecioznom, subjektivnom i netočnom.

Rasprava koja je trajala čak dva sata s vremenom je postala i rasprava o ideologiji i o tome koliko je mjera ideološka, preispitivala se statistika o novorođenoj djeci, u nekom trenutku zastupnici su počeli pljeskati jedan drugima gotovo nakon svake replike, a došlo je i do situacije gdje su zastupnici istog kluba jedan drugome izražavali neslaganja s replikama. A konačni rezultat svega bilo je ipak izglasavanje izmjene odluke, s obzirom da gradonačelnik iza sebe ima podršku skupštinske većine.