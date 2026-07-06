FOTO Jedno gnijezdo pronašla na kauču, a onda vidjela da ih je pun i ormar: Zagrepčanka traži rješenje za ove kukce

Već nekoliko dana primjećuje pojačan ulazak osa u stan, objašnjava Zagrepčanka koja živi na 3. katu stambene zgrade u Španskom. "Neki dan, nakon što nas sat vremena nije bilo doma, osa je napravila gnijezdo na kauču u dnevnom boravku. Ķćer je primijetila da joj već danima ulaze ose u sobu, ali nismo mogli pronaći gdje rade gnijezdo, sve dok se nisam popela na ljestve i vidjela da na ormaru imam brdo tih gnijezda", ističe. Napominjem da su kolovozu prošle godine okrečili cijeli stan i tada pronašli niti jedno gnijezdo pa ju zanima susreće li se još netko s pojačanim ulaskom osa u stanove i znaju li kako ukloniti gnijezda da se više ne vraćaju, a pitanja je postavila u Facebook grupi koja okuplja stanovnike tog zagrebačkog kvarta.

"Nama na 5. katu ista stvar. Stavili mrežu na prozore, maknuli gnijezda i više ne dolaze. Bile su uporne i brzo grade, u početku sam mislila ako samo maknem gnijezdo odustat će, ali krivo sam mislila", napisala je Zagrepčanka sa sličnim iskustvom. Javila se i druga: "Ista stvar. Prvo je htjela napraviti gnijezdo u sinovoj sobi pa se prebacila u sobu od kćeri, donijela joj je hrpu paukova na stol. Isto smo na 5.katu. Uglavnom, kćer je držala zatvoren prozor preko dana i više se nije vraćala, valjda je otišla kod susjeda", napisala je.

Netko je objasnio da je riječ o blatnim osama. "Neće vam ništa. Maknite gnijezdo ako vam smeta, ali ih ne ubijajte jer su jako korisne u ekosustavu", piše u komentaru. Jednoj je Zagrepčanki, napisala je, prije nekoliko godina osa blatarica ušla u kutiju od roleta i radila gnijezdo. "Došla sam do Društva pčelara jer sam mislila da su stršljeni u pitanju. Čovjek je maknuo to gnijezdo i našpricao Raidom i rekao da svake godine u ovo doba napravim isto da mi ne ulaze u kutiju od roleta", istaknula je.