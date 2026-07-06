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UPORNE SU

FOTO Jedno gnijezdo pronašla na kauču, a onda vidjela da ih je pun i ormar: Zagrepčanka traži rješenje za ove kukce

Slavonski Brod: Djelatnici službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
06.07.2026.
u 14:45

"Neće vam ništa. Maknite gnijezdo ako vam smeta, ali ih ne ubijajte jer su jako korisne u ekosustavu", piše u komentaru.

Već nekoliko dana primjećuje pojačan ulazak osa u stan, objašnjava Zagrepčanka koja živi na 3. katu stambene zgrade u Španskom. "Neki dan, nakon što nas sat vremena nije bilo doma, osa je napravila gnijezdo na kauču u dnevnom boravku. Ķćer je primijetila da joj već danima ulaze ose u sobu, ali nismo mogli pronaći gdje rade gnijezdo, sve dok se nisam popela na ljestve i vidjela da na ormaru imam brdo tih gnijezda", ističe. Napominjem da su kolovozu prošle godine okrečili cijeli stan i tada pronašli niti jedno gnijezdo pa ju zanima susreće li se još netko s pojačanim ulaskom osa u stanove i znaju li kako ukloniti gnijezda da se više ne vraćaju, a pitanja je postavila u Facebook grupi koja okuplja stanovnike tog zagrebačkog kvarta. 

"Nama na 5. katu ista stvar. Stavili mrežu na prozore, maknuli gnijezda i više ne dolaze. Bile su uporne i brzo grade, u početku sam mislila ako samo maknem gnijezdo odustat će, ali krivo sam mislila", napisala je Zagrepčanka sa sličnim iskustvom. Javila se i druga: "Ista stvar. Prvo je htjela napraviti gnijezdo u sinovoj sobi pa se prebacila u sobu od kćeri, donijela joj je hrpu paukova na stol. Isto smo na 5.katu. Uglavnom, kćer je držala zatvoren prozor preko dana i više se nije vraćala, valjda je otišla kod susjeda", napisala je.

Netko je objasnio da je riječ o blatnim osama. "Neće vam ništa. Maknite gnijezdo ako vam smeta, ali ih ne ubijajte jer su jako korisne u ekosustavu", piše u komentaru.  Jednoj je Zagrepčanki, napisala je, prije nekoliko godina osa blatarica ušla u kutiju od roleta i radila gnijezdo. "Došla sam do Društva pčelara jer sam mislila da su stršljeni u pitanju. Čovjek je maknuo to gnijezdo i našpricao Raidom i rekao da svake godine u ovo doba napravim isto da mi ne ulaze u kutiju od roleta", istaknula je. 
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Ključne riječi
Špansko Zagreb gnijezda ose

Komentara 1

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SK
SkvikiZg
15:32 06.07.2026.

Ja imam dva gnjezda na verandi i to iznad stola za kojim sjedim. Pijem kavu ako imam posjet koji puši one uopče ne trzaju i žive svoj život a ja ih promatram i uživam.

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