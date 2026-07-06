Želite se osvježiti na bazenu Svetice? Prije odlaska provjerite ove informacije

Zbog održavanja plivačkih natjecanja na bazenskom kompleksu Svetice, bazen će u određenim terminima tijekom mjeseca srpnja biti zatvoren za građanstvo, kazali su iz Ustanove Upravljanje sportskim objektima. U tom razdoblju sve važeće mjesečne karte za bazen Svetice kao i godišnje karte moći će se koristiti na gradskim bazenima ŠRC Šalata, BK Utrine, SP Mladost, Bazen Jelkovec te Bazen Iver, dodali su.

Prvenstvo Hrvatske za kadete održat će se u subotu i nedjelju, 18. i 19. srpnja, a Prvenstvo Hrvatske za dobne skupine i seniore od 22. do 25. srpnja te će tada BK Svetice biti zatvoren za građane. Radno vrijeme zamjenskih bazena može se provjeriti na mrežnoj stranici Ustanove . Ova pogodnost za mjesečne karte vrijedi isključivo u navedene dane natjecanja, istaknuli su iz Ustanove Upravljanje sportskim objektima, dok se godišnje karte koriste za sve bazene.