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PLIVAČKA NATJECANJA POVREMENO ĆE ZATVORITI BAZEN

Želite se osvježiti na bazenu Svetice? Prije odlaska provjerite ove informacije

Zagreb: 38. Međunarodno plivačko natjecanje Zlatni medvjed
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Ana Vrbanek
06.07.2026.
u 13:15

Radno vrijeme zamjenskih bazena može se provjeriti na mrežnoj stranici Ustanove.

Zbog održavanja plivačkih natjecanja na bazenskom kompleksu Svetice, bazen će u određenim terminima tijekom mjeseca srpnja biti zatvoren za građanstvo, kazali su iz Ustanove Upravljanje sportskim objektima. U tom razdoblju sve važeće mjesečne karte za bazen Svetice kao i godišnje karte moći će se koristiti na gradskim bazenima ŠRC Šalata, BK Utrine, SP Mladost, Bazen Jelkovec te Bazen Iver, dodali su.

Prvenstvo Hrvatske za kadete održat će se u subotu i nedjelju, 18. i 19. srpnja, a Prvenstvo Hrvatske za dobne skupine i seniore od 22. do 25. srpnja te će tada BK Svetice biti zatvoren za građane. Radno vrijeme zamjenskih bazena može se provjeriti na mrežnoj stranici Ustanove. Ova pogodnost za mjesečne karte vrijedi isključivo u navedene dane natjecanja, istaknuli su iz Ustanove Upravljanje sportskim objektima, dok se godišnje karte koriste za sve bazene.

FOTO Prometni znak u centru Zagreba zbunjuje vozače: Znate li što znači?
Zagreb: 38. Međunarodno plivačko natjecanje Zlatni medvjed
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Ključne riječi
bazen svetice Zagreb

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