Zagrepčani iz svih kvartova prijavljuju isto: 'Policija to praktički dozvoljava iako nije dopušteno po zakonu'

Gotovo svake večeri od proljeća do jeseni, a vikendima obavezno, po Slavonskoj se, kako je to rekao jedan od korisnika Reddita "naganjaju donatori organa". I automobila također zna biti, ali uglavnom se utrkuju motociklisti, tvrdi. "Iz stana vidim križanje Slavonske i Kruga s kojeg startaju, a vrlo često samo prolete bez obzira na svjetlo na semaforu. Mogu se čuti kilometrima, valjda još od Žitnjaka. I prema zapadu isto tak", objasnio je.

Očito ih ni najmanje ne diraju kamere, kazao je, jer tablice ili nemaju uopće ili su "spigane" pod sjedalo pa se nema što snimiti. Čuo je, napomenuo je, od prijatelja koji žive u Prečkom da je isto i tamo. "I da pojasnim, ne mislim da su to doslovno utrke, nekad je netko solo. Poanta je da se vozi dvaput ili triput brže od ograničenja i da traje godinama. Budući da je očito jedini način da se postigne poštivanje prometnih propisa u ovoj zemlji fizičko onemogućavanje njihovog kršenja, zanima me postoje li neka rješenja kojima bi se fizički onemogućila vožnja motora brzinom 200 km/h, a da se pritom ne zaj***vaju pretjerano ljudi koji normalno voze", upitao je.

Javio se odmah Zagrepčanin koji je rekao kako je ista situacija i na istoku grada. "Živim u Dubravi i to su doslovno već zvukovi ambijenta na koje sam nekako navikao, kao cvrkut ptica. Tu i tamo se uhvatim da obratim pažnju i pomislim +ajme opet ovi, je l' to itko regulira i kažnjava', al onda nastavim radit što radim", dodao je drugi. Javio se i treći koji je napomenuo kako je Aleja Bolonje na zapadu isto "pista".

"Maksimirska, ista priča", "Potvrđujem i za jug Španskog", "Ista stvar po cijelom Novom Zagrebu", nizali su se komentari. Jedan od korisnika Reddita rekao je kako postoji nekoliko metoda koje bi to riješile u roku od par mjeseci, a to su, nabrojao je strože kontrole policije i drakonske kazne, ograničenje brzine i snage motora i automobila i izgradnja infrastrukture za brzu vožnju.

"Policija noćne utrke i općenito divljanja na cesti praktički dozvoljava iako nisu dopuštene po zakonu. I to dopušta na način da provode rijetke kontrole koje isključivo najave prije da svi znaju gdje će biti. Jasno se zna se gdje se u kasnim noćnim satima vozi MotoGP i GTWC, ali unatoč tome, policija ne reagira. I zašto bi reagirali kad su kazne mizerne? Primjerice, skineš tablicu na motoru i divljaj do milje volje jer kazna za neimanje tablice ako te zaustavi policija je 30€, 15€ ako platiš odmah. Doslovno im još 5€ ostaviš za kavu. Za 15-30€, policiji se ne isplati zaustavljati, ali kada bi zakon neimanje tablice naplaćivao 2000€ i recidiviste trpalo u zatvor, ne bi se kamikaze tek tako bahatile. Ljude samo treba opaliti po džepu i problem se rješava sam od sebe. Dovoljno je da ih se kazni manji broj i da oni to kažu svojim frendovima, problem je garantirano riješen unutar tri mjeseca", napisao je.

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