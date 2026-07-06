Kolone, auti u tračnicama, pokvareni semafor... Ovako izgleda prvi radni dan na najprometnijem križanju u Zagrebu

Već do podneva u dva je navrata automobil upao u raskopane tračnice, a rješavanje zastoja tramvaja trajalo je gotovo sat vremena. Kolona automobila u Vukovarskoj protezala se od raskrižja sa Savskom sve do Fakulteta elektrotehnike i računarstva, a ona u Savskoj do Učiteljskog. Oko 10 sati je, k tome, "riknuo" i semafor, pa se ubrzo stvorio i krkljanac u kojem nitko, naizgled, nije znao tko ima prednost, a pješaci su situaciju s nogostupa mogli samo gledati i nadati se najboljem. Pravi kaos, ukratko, tijekom prijepodneva odvijao se jučer na križanju Savske ceste i Vukovarske, a, prema najavama iz Grada, nova prometna regulacija trajat će cijelo ljeto.

Semafor se pokvario

Na jednom od najfrekventnijih križanja u metropoli, podsjetimo, u tijeku su radovi vrijedni pet milijuna eura, a paralelno se realiziraju dva važna projekta. Prvi je sveobuhvatna obnova magistralnog vodovoda u Vukovarskoj, vrijedna 3,8 milijuna eura, a nekoliko metara dalje radi se i na obnovi dotrajale tramvajske skretnice, što stoji još 1,2 milijuna eura.

Radovi na raskrižju trajat će sve do kraja kolovoza, a za to vrijeme na snazi je privremena regulacija prometa. Tramvaji i ostala vozila i dalje se mogu kretati pravocrtno iz smjera sjevera prema jugu, no posebna pravila vrijede za one koji iz istočnog dijela Vukovarske žele nastaviti prema Trešnjevki ili skrenuti prema Savskoj. Da bi to učinili, moraju najprije skrenuti desno u Savsku te se, nakon pedesetak metara, polukružno okrenuti i nastaviti prema jugu. Kako ne bi bilo problema, nekoliko metara prije polukružnog skretanja postavljen je privremeni semafor. Oni koji iz južnog dijela Savske žele nastaviti prema sjeveru, također će morati koristiti obilazan pravac preko raskrižja Vukovarske i Ulice Fausta Vrančića. Sva lijeva skretanja na raskrižju su, povrh toga, onemogućena.

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Nova privremena regulacija, kako se jučer moglo vidjeti, za vozače je bila dovoljno jasna, no vrlo brzo rezultirala je dugačkim kolonama. Vozači koji su skretali desno u Savsku prema križanju gmizali su puževim korakom, a čep je nastao i u Savskoj, posebice iz smjera Cibone prema Savskom mostu. U jednom trenutku na križanju se pokvario semafor, što je rezultiralo dodatnim problemima. Nakon samo nekoliko minuta desetak je vozila završilo u križanju, neki su počeli i trubiti, a pješaci su, ne znajući kako da sigurno prijeđu, ostali na nogostupima i zabrinuto promatrali situaciju. Da stvar bude gora, dva su automobila upala u raskopane tramvajske tračnice; prvi incident dogodio se između sedam i osam sati ujutro, a drugi nešto prije deset.

– Tko god je ovo smislio, trebao je računati na ovakve situacije. Netko bi morao biti tu da regulira promet, prepustiti vozačima da idu kako im se svidi nije rješenje. Tek je prvi radni dan, istina, ali treba nešto učiniti, i to smjesta – kazao nam je Zvonko Marić, kojeg smo zatekli kako čeka da bi prešao cestu kod Zagrepčanke.

Izvanredna linija ZET–a

Osim na cestovni, radovi utječu i na javni prijevoz. Do 17. kolovoza obustavljen je tramvajski promet po Vukovarskoj na dionici od Savske ceste do Avenije Marina Držića, linija 13 je ukinuta, dok linije 5 i 3 voze obilaznim trasama preko Glavnog kolodvora i Savske. Umjesto tramvaja noćne linije 33 prometuje autobus, a da putnici imaju barem nekakvu poveznicu između Savske i Držićeve, uvedena je izvanredna autobusna linija 616. Početno i završno stajalište nalazi se na križanju Vukovarske i Ulice Fausta Vrančića, a trasa vodi po Vukovarskoj do križanja s Radničkom. Linija se zatim polukružno okreće i vraća u Vrančićevu. Zglobni autobus u kojem smo se provozali uglavnom je bio prazan, a putovanje do Radničke trajalo je desetak minuta. Povratak prema Savskoj, s druge strane, bio je zbog gužvi dosta dulji.

– Grad Zagreb moli sve sudionike u prometu da prate privremeno postavljenu prometnu signalizaciju te za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih teškoća u prometovanju. Podsjećamo da je Grad Zagreb sve privremene prometne regulacije integrirao u navigacijske aplikacije Waze i Google Maps pa preporučujemo njihovo korištenje radi lakšeg pronalaženja najbržih alternativnih pravaca – istaknuli su putem priopćenja u Gradu.

A osim na križanju Savske i Vukovarske, podsjetimo, kopa se i na drugim važnim gradskim prometnicama. Jučer su počeli radovi na Karlovačkoj cesti u Blatu, zbog čega je dionica od Ulice dr. Luje Naletilića do ulice Jaruščica za promet zatvorena sve do 26. srpnja. Obilazak je preko Jaruščice i Savskoga gaja. U Zvonimirovoj se, pak, radi zamjena tramvajske pruge, zbog čega je tramvajski promet prema okretištu Borongaj prekinut sve do 7. rujna. •