Ljetne vrućine potaknule prijedlog u zagrebačkom Trnskom: 'Postavite 'Franceka' na dječje igralište'

Na dječjem igralištu iza nekadašnje robne kuće Nama stanovnici zagrebačkog kvarta Trnsko žele da se postavi javna slavina, odnosno kako ih mnogi od milja zovu Željezni Francek ili Željezni Martin. Kako su napisali u kvartovskoj Facebook grupi, na igralištu se sada, tijekom ljetnih praznika i sunčanog vremena, okuplja velik broj djece.

Klinci se ondje svakodnevno satima igraju pa roditelji iz kvarta smatraju da bi pumpa za vodu bila od velike koristi. "Puno se djece ondje igra po cijele dane i tamo je potrebna voda", napisao je jedan od roditelja u objavi. Prijedlog je izazvao pozitivne reakcije ostalih stanovnika. "Apsolutno podržavam ideju, svaka čast na prijedlogu", "Svima bi to koristilo, a pogotovo u ove vruće ljetne dane", neki su od komentara na ovaj prijedlog.

Roditelji se nadaju da će nadležni prepoznati inicijativu i omogućiti postavljanje Željeznog Franceka. Na internetskoj stranici Vodoopskrbe i odvodnje na popisu aktivnih Viktorija zdenaca koji se nalaze u Novom Zagrebu navedeni su oni u Parku Travno, na Remetinečkoj cesti, u Ulici Zulejke Stefanini Tućan, a četiri komada nalaze se i na jezeru Bundek. Upit smo poslali Zagrebačkom Holdingu, a njihov odgovor objavit ćemo po primitku.